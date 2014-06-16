رافعت من أجل إنقاذ المؤسسات الصغيرة للحفاظ على مناصب الشغل

حزب العمال يدعو الحكومة إلى إيجاد حل لـ 320 مناول

دعا حزب العمال السلطات العمومية، إلى إيجاد مخرج لمعاناة المناولين المقدر عددهم بـ 320 مدير مؤسسة صغيرة، الذين أنجزوا سكنات من أموالهم الخاصة، وكذا استرجاع أموالهم من المؤسسة العمومية «الجزائرية للإنجاز والبناء للوسط»، مشيرا إلى أنه لو استمر الوضع على حاله سيؤدي إلى إفلاس العديد من المؤسسات الصغيرة

أوضحت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، أنها تتابع باهتمام بالغ معاناة 320 مدير مؤسسة صغيرة خاصة، الذين يجدون صعوبات جمة في استرجاع أموالهم من المؤسسة العمومية «الجزائرية للإنجاز والبناء للوسط»، والتي منحت لهم صفقات كمناولين لإنجاز سكنات من أموالهم الخاصة، منذ سنة 2011. وذكّرت في ذات السياق، بالاعتصامات التي قام بها هؤلاء أمام كل من مقر «الجزائرية للإنجاز والبناء للوسط»، وكذا أمام وزارة السكن، حيث قام مسؤولو «الجزائرية للإنجاز والبناء للوسط» باستقبال وفود عن المقاولين، لكن دون إيجاد حل لهذه الوضعية التي يعيش فيها هؤلاء، موضحة أنه لو طال أمد هذا المشكل فسيؤدي إلى إفلاس العديد من هذه الشركات المناولة الصغيرة، إضافة إلى تعرض الكثير لمتابعات قضائية، لأنهم غير قادرين على تسديد الضرائب، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، مما يهدد بتسريح 3000 عامل، ودعت أمانة المكتب السياسي، السلطات العمومية السلطات، إلى إيجاد مخرج إيجابي لهذا النزاع الذي طال أمده، حيث إن هؤلاء المقاولون الصغار منذ بداية السنة الجارية، وهم الذين قاموا بإنجاز العديد من السكنات المخصصة لثكنات الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى مبان للدرك الوطني، يقومون باحتجاجات لكن دون جدوى، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنقاد المؤسسات الصغيرة الجزائرية، التي توفر مناصب شغل معتبرة للمواطنين. واعتبر حزب العمال، في الأخير أن الوضعية التي يعيشها هؤلاء المقاولين غير مقبولة، خاصة أن المبلغ الذي يطالبون به صغير مقارنة بما يُدفع للمؤسسات الكبرى الذي يقدر بالملايير.

نادية حدار