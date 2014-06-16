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سبق أن اشتكاه لوزير الداخلية

بن خلاف يتهم والي قسنطينة بتعمد تهميش نواب اتحاد العدالة والبناء

  05 جويلية 2017 - 21:59   قرئ 915 مرة   0 تعليق   الوطني
بن خلاف يتهم والي قسنطينة بتعمد تهميش نواب اتحاد العدالة والبناء

اتهم النائب لخضر بن خلاف والي قسنطينة «كمال عباس» بتهميش نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وعدم دعوتهم لحضور مختلف النشاطات التي تنظمها الولاية، مشيرا إلى أن التهميش ما زال مستمرا رغم أن النائب سبق له أن اشتكى الأمر لوزير الداخلية، فيما فتح النائب النار على الوالي مخاطبا إياه بأن قسنطينة ولاية للجميع وليست ملكا أو محمية لأحد، «لخضر بن خلاف» أكد أن والي قسنطينة «كمال عباس» ما زال يمارس هوايته المعتادة والممثلة في تهميش وإقصاء نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء من حضور النشاطات التي تنظمها الولاية كمرفق عام وعدم دعوتهم لها كسائر نواب الولاية العشرة الآخرين الذين توجه لهم الدعوات، معتبرا أن الوالي الذي يقوم بهذا التصرف الغريب والبعيد عن اللباقة والعرف المعمول به من قبل الولاة الذين سبقوه وفي كل الولايات ـ حسبه ـ، فهو يدوس أيضا على الدستور وقوانين الجمهورية التي حددت بوضوح التعامل مع النائب كممثل للشعب يحوز عهدة وطنية يتابع من خلالها تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويين الوطني والمحلي، كما ينص القانون رقم 01-01 المتعلق بعضو البرلمان خاصة في مادته رقم 09 بن خلاف على أن آخر حلقة من حلقات التهميش كانت يوم أمس، حين لم تكلف السلطات نفسها عناء تويجه الدعوة إلى نواب الاتحاد لحضور النشاطات المرافقة لاحتفالية عيد الاستقلال عكس النواب الآخرين، معتبرا الأمر دليلا على تدني مستوى بعض المسؤولين الذين يتصرفون كما يدعون كرجال دولة وهم بعيدون كل البعد عن هذا الوصف الذي طالما تغنوا به، مشيرا إلى كون قسنطينة ولاية من ولايات الجمهورية وليست مزرعة أو محمية لأحد.

ابتسام . ب 

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