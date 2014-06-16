بوتفليقة في رسالة إلى الأمة عشية الذكرى الـ55 لعيديّ الاستقلال والشباب

المديونية فوّتت علينا فرصة إقلاع اقتصادي في الثمانينات ولن نعود إليها

ألحّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باسم الشعب الجزائري، على مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها ضدّ الجزائريين إبان الاحتلال، وتحدّث بإسهاب عن الأزمة الاقتصادية، فذكر أنّ البلد فوّت فرصة ثمينة للإصلاح الاقتصادي سنوات الثمانينات، بسبب المديونية، التي رهنت السيادة الاقتصادية للبلد، مشددا على أننا «لن نعود إليها».

عاد الرئيس بوتفليقة، في رسالته إلى الأمة عشية الذكرى الـ55 لاحتفالات عيدي الاستقلال والشباب، مجددا إلى الحديث عن تعثّر مسار الإصلاحات الاقتصادية خلال فترة الشادلي، مشيرا إلى أن المديونية في تلك الفترة رهنت السيادة الوطنية وعرقلت مسار الإقلاع الاقتصادي، وذكر أنها «كانت مسيرة تنموية جميلة تميّزت بحركة تصنيع واعدة وتجدد فلاحي وتوسّع التعليم في جميع المستويات وفي كافة أرجاء البلاد، تزامنت واسترجاع السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية للبلاد والأراضي الفلاحية والمناجم والمحروقات»، لكنّها يضيف الرئيس- اصطدمت بـ»الانحسار التدريجي لسيادتنا الاقتصادية ثمّ المأساة الوطنية».

علينا إعادة الاعتبار لقيمة العمل وتثمير الموارد الوطنية

ودافع رئيس الجمهورية عن حصيلة عهداته الرئاسية الأربعة، فأكّد أنّها عرفت تقدما ملموسا انعكس من خلال ارتفاع الناتج الداخلي الخام بقدر خمس مرات. وتابع الرئيس يقدّم حصيلته بلغة الأرقام، يقول: «لقد سمح الإنعاش الاقتصادي هذا الذي تدعم بالإسهام الاجتماعي للدولة فتراجعت نسبة البطالة التي بلغت %30 في بداية القرن هذا إلى ثلثها، كما تم تشييد أكثر من 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، مع العلم أنه يجري حاليا إنجاز ما يقارب مليون وحدة سكنية أخرى». في قطاع التعليم العالي، قال رئيس الجمهورية إن الجامعة سجلت طفرة حقيقية بعدما وسعت شبكة منشآتها القاعدية بحيث شملت كافة الولايات فارتفع عدد الطلبة ليصل، عما قريب، إلى مليوني طالب. أما في قطاع التربية فقد تجاوز تعداد الأطفال المتمدرسين 8 ملايين تلميذ، بينما قاربت نسبة تمدرس الأطفال في سن السادسة 100%.

في المجال الاجتماعي سجلت الفترة ذاتها ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون بثلاث مرات وذلك بالتوازي مع تحسن مداخيل كافة الفئات المهنية بينما أتاحت سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني الفعالة إنزال درجة الفقر في البلاد. ولاحظ الرئيس أنّ هذه الدينامية باتت تعترضها منذ ثلاث سنوات، انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على السوق العالمية للمحروقات، حيث تراجعت المداخيل الخارجية للدولة إلى ثلث ما كانت عليه بين عام 2008 واليوم الأمر الذي أحدث ضغطا كبيرا على النفقات العمومية التي تظل المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني وتحديث المنشآت القاعدية للبلاد. وألحّ الرئيس على تمسّك الدولة بالابتعاد عن المديونية، داعيا إلى تثمير الموارد الوطنية بإعادة الاعتبار لقيمة العمل، وتحسين مناخ النشاط الاقتصادي، والتعجيل بتنفيذ مختلف الإصلاحات الضرورية، مؤكّدا أن الحكومة مجندة حول هذه المهام اللازمة لتسريع التنمية الاقتصادية الوطنية وتنويع صادراتنا.

المجلس الأعلى للشباب سينصّب قبل نهاية السنة

وأثنى الرئيس على مسار تشريعيات ماي الماضي، مؤكّدا أن البرلمان سيتولى مع الحكومة الجديدة مواصلة تجسيد التحويرات الهامة الواردة في الدستور المعدل فيما يتعلق بالتعددية الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون ومواصلة ترقية حقوق الإنسان والحريات في كافة المجالات. وكشف بوتفليقة، أن تنصيب المجلس الأعلى للشباب، سيكون قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أنه سيمكن ممثلي الأجيال الصاعدة من صياغة تصورهم لمختلف الورشات المفتوحة في البلاد، كما لفت إلى أنّ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المجدد سوف يتم تنصيبه أيضا قبل نهاية 2017، ليكون فضاء للحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في ظرف يتعين على الحكومة أن تواجه فيه تحديات اقتصادية ومالية جساما.

الشعب الجزائري مصرّ على مطالبة فرنسا بالاعتراف

واستخرج الرئيس، بالمناسبة، ملفّ الذاكرة، فأكّد أنّ تذكير الأجيال بالماضي ليس دعوة إلى البغضاء والكراهية، وبدا أنّه لا يعتبر ما قام به الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، عندما خطب أمام البرلمان الجزائري سنة 2012، اعترافا، مثلما تسوّق له فرنسا، بحيث شدّد على أنّ الشعب الجزائري مصرّ على مطالبة مستعمر الأمس بالاعتراف بما اقترفه في حقه من شر ونكال. لكنّه لطّف أجواء العلاقات عبر قوله إنّ: «فرنسا التي باشرت معها الجزائر المستقلة بناء شراكة استثنائية يجب أن تكون نافعة لكلا الطرفين شراكة لن يزيدها الاعتراف بحقائق التاريخ إلا صفاء».

بوتفليقة يحيّ الجيش والدبلوماسية

وجه رئيس الجمهورية تحية إكبار للجيش الوطني الشعبي على ما أبلاه ويبليه من بسالة واحترافية وروح التضحية التي بفضلها وفق بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية في التغلب على بقايا الفلول الإرهابية بالجزائر.كما حيا الرئيس جهود ونجاعة من قبل القوات المسلحة والمصالح الأمنية الرابضة على طول حدودنا من أجل صون سلامة ترابنا من كل محاولة تسلل إجرامي من أي صنف كان وهي يقظة ترافق جهود دبلوماسيتنا في تعجيل استعادة السلم والوحدة والمصالحة في البلدين الجارين الشقيقين مالي وليبيا.

حكيمة ذهبي