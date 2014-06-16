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تعتبر الثانية عربيا بعد ضابطة في الجيش السوري

فاطمة بودراني أول امرأة برتبة لواء في تاريخ الجيش الجزائري

  05 جويلية 2017 - 22:05   قرئ 1122 مرة   0 تعليق   الوطني
فاطمة بودراني أول امرأة برتبة لواء في تاريخ الجيش الجزائري

قلد الفريق أحمد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، امرأة رتبة لواء لأول مرة في الجزائر في خطوة لم يسبقه إليها في العالم العربي غير الجيش السوري، حيث رقيت اللواء فاطمة بودواني إلى رتبة لواء بعد أن أشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تقليدها رتبة عميد سنة 2012، كما تمت ترقية عمداء إلى رتبة لواء وعقداء إلى رتبة عميد كما تم إسداء أوسمة لعدد من الإطارات العسكريين والمدنيين. 

نالت اللواء فاطمة بودواني شرف تقليدها برتبة لواء لأول مرة في تاريخ الجزائر بعد أن كانت ثاني امرأة رقيت إلى رتبة عميد سنة 2012 بعد ترقية فاطمة الزهراء العرجون من الصحة العسكرية في 2009 إلى رتبة عميد، وتعتبر هذه الترقية الثانية في الوطني العربي أين سبق الجيش السوري نظيره الجزائري بهذه الخطوة، حيث تمت في الأول من شهر الجاري، ترقية نبال مدحت بدر من رتبة عميد في الجيش السوري إلى رتبة لواء، واللواء فاطمة بودواني من سلاح الجو، وفي سياق متصل أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، على حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط السامين وإطارات بوزارة الدفاع الوطني، وشمل الحفل الذي جرى بمقر وزارة الدفاع الوطني ترقية عمداء إلى رتبة لواء وعقداء إلى رتبة عميد كما تم إسداء أوسمة لعدد من الإطارات العسكريين والمدنيين. وألقى الفريق قايد صالح كلمة أكد فيها أن «هذه الترقيات والتكريمات جاءت نظير الإسهام الجاد في بناء وتقوية صرح قواتنا المسلحة»، مضيفا أن المناسبة «طيبة حرصنا دوما على أن نجعل منها سنة حميدة تترصع بها تقاليد مؤسستنا العسكرية، وسانحة متجددة يحصد من خلالها إطارات الجيش الوطني الشعبي ومستخدميه، حصائل أعمالهم بالترقية في الرتب والتكريم بالأوسمة، عرفانا لهم وتقديرا لجهودهم وتثمينا لمثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم»، مضيفا «يسعدني اغتنام هذه الفرصة لأبلغكم تهاني وتبريكات فخامة رئيس الجمهورية، الذي يحرص كثيرا على أن يسمو بكم حس الواجب وترتقي بهمتكم روح المسؤولية، إلى ما فيه الإخلاص للجزائر والوفاء التام لعهد الشهداء الأبرار»، وقال الفريق أن «الجائزة التي تتوجون بها أنتم اليوم على غرار العديد من المرقين والمكرمين على مستوى الجيش الوطني الشعبي، هي جائزة مستحقة نظير الإسهام الجاد في الدفع بعجلة الجهد المبذول إلى ما يستلزمه تشييد صرح قواتنا المسلحة على الأسس القوية والمرتكزات الثابتة، غير أن الجائزة الكبرى بالمنظور المهني العسكري لدينا هي أن يستمر الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بالمضي قدما، بجهد حازم وسعي عازم، في قطع مشواره التحديثي وأشواطه التطويرية، بما يثبت يقينا وبصفة جازمة، مدى تشبع أفراده بالقيم الوطنية الراسخة الجذور، ومدى تمسكهم بعزة شعبهم، وكرامة وطنهم». لم يفوت الفريق قايد صالح الفرصة ليتقدم للحضور ومن خلالهم لكافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى ال55 لاسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية، بأحر التهاني راجيا للجيش الوطني الشعبي «المزيد من التطور والرقي، ولبلادنا وافر الأمن وعميم الاستقرار».   

أسامة سبع 

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