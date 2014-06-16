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بن غبريت منحتهم الضوء الأخضر للتوقيع على المحاضر

الأساتــــذة يغــــــادرون المؤسســـــات التربويـــــة اليــــــــوم

  05 جويلية 2017 - 22:07   قرئ 627 مرة   0 تعليق   الوطني
الأساتــــذة يغــــــادرون المؤسســـــات التربويـــــة اليــــــــوم

 سيغادر اليوم الأساتذة وموظفو قطاع التربية الوطنية بمختلف الرتب والأسلاك المؤسسات التربوية بعد الإمضاء على محضر الخروج ويمنع كل موظف من مغادرة أماكن عمله قبل الوقت المحدد من طرف الوزارة والتأكد من انتهاء كل اجراءات التحضير لتنظيم الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا وكذا مختلف المسابقات والامتحانات المهنية. 

 أعلنت وزارة التربية الوطنية أن إمضاء محاضر الخروج بالنسبة للموظفين في قطاع التربية سيكون اليوم على مستوى كل مديريات التربية للولايات وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا وكذا مختلف المسابقات والامتحانات المهنية، مشددة على كل الموظفين المعنيين بالإمضاء على ضرورة احترام التوقيت المحدد من قبل وزارة التربية لمغادرة المؤسسات التربوية و انطلاق العطلة الصيفية و ذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال ويمنع كل موظف مهما كانت رتبته إمضاء المحضر قبل التوقيت المعلن عنه. وقامت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بزيارة إلى ثانوية عمر راسم التابعة لمديرية التربية للجزائر وسط والتي اعتمدت كمركز لتكوين الأساتذة الجدد، وباشرت زيارتها بالاستماع إلى عرض حول العملية التكوينية الخاصة بالمركز، ويخص هذا التكوين البيداغوجي التحضيري الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2016 في الأطوار التعليمية الثلاثة والذي يقارب عددهم الـ 27 ألف أستاذ تم استدعائهم من خلال الأرضية الرقمية وفق ترتيبهم حسب درجة الاستحقاق وتم توزيعهم على 106 مركز عبر 38 ولاية ليستفيدوا من فترة تكوينية لمدة أسبوعين أي 72 ساعة من برنامج سنوي يعادل 190 ساعة ويؤطرهم 1533 موظف من إداريين وبيداغوجيين. من جهة أخرى كشفت وزارة التربية عبر موقعها الرسمي عن جدول سير اختبارات امتحان الدورة «الاستثنائية» للمترشحين المقصيين بسبب التأخر والغياب والبالغ عددهم حسب الوزارة 104036 مترشح على المستوى الوطني سيجتازون الامتحان عبر 299 مركز إجراء لمدة خمسة أيام وتم الاحتفاظ بنفس التوقيت الزمني الذي اعتمد في الدورة الأولى التي تزامنت وشهر رمضان، بحيث سيكون الدخول في الفترة الصباحية على الساعة التاسعة صباحا، في حين سيجتاز المترشحون في الشعب الأدبية في اليوم الأول من الامتحان الاختبار في مادة الرياضيات، على أن يكون الممتحنون في الشعب العلمية والتقنية على موعد مع اختبار مادة اللغة العربية كمادة غير أساسية.  

نبيل شعبان 

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