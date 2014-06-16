رغم قرار تقليص استيراد الكماليات

العصائر والحلويات والأجبان الفرنسية تغزو السوق الوطنية

تواصل «مافيا» الاستيراد- استيراد استنزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية بعد جلبها لمواد كمالية وأخرى منتجة محليا، رغم انتهاج الحكومة لسياسة ترشيد النفقات، أين قاموا هؤلاء باستيراد كل من المثلجات والتوابل والعصائر والكعك الطازج من فرنسا.

عرّت وثيقة رسمية لوزارة التجارة الفرنسية بعد تقديمها لإحصائيات عن الواردات التي قامت بها الجزائر في 2016 وهي السنة التي وضعت الحكومة تدابير لخفض الواردات لمواجهة أزمة تراجع أسعار البترول، مافيا استيراد استيراد الذين يواصلون استنزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية في ظل تراجع عائداتها بعد انهيار أسعار النفط، حيث كشف التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني لمصلحة التجارة الخارجية الفرنسية، بأن إجمالي الصادرات الفرنسية إلى الجزائر تجاوزت 6.2 مليار اورو في 2015، وتراجع المستوى إلى 5 مليار اورو العام الماضي، فيما بلغت خلال الرابعة أشهر الأولي من العام الجاري 1.5 مليار اورو مقابل 1.7مليار اورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. والملاحظ في ذات التقرير، أن الجزائر خصصت ما قيمته 100 مليون اورو العام الماضي لاستيراد «الأغذية المتجانسة ومنتجات الحمية الغذائية» حيث بلغت الواردات بداية السنة الحالية 37 مليون، و7 مليون اورو انفقت على استيراد الوجبات الجاهزة خلال العام الماضي «2 مليون اورو إلى غاية افريل 2017» و 7 مليون اورو كذلك لاستيراد البسكويت والكعكات المحفوظة بقيمة 1.5 مليون دولار بداية 2017، فيما تم استيراد الخبز والمعجنات والكعكات الطازجة بقيمة 6 آلاف أورو. في الصدد ذاته، أوضح التقرير، قيام البنوك بتمويل عمليات استيراد التوابل بمبلغ 30 مليون اورو العام الماضي و 13مليون اورو بداية العام الجاري، كما استوردت الجزائر 238 ألف اورو من المثلجات العام الماضي و 63 ألف اورو بداية السنة، وما يعادل 565 ألف اورو من العصائر على اختلاف أنواعها من الخضر والفواكه خلال العام الماضي و354 ألف أورو هذه السنة، كما استوردت الجزائر 94 ألف اورو من الملح بأنواعه، و2 مليون أورو من اللحوم، ولم تستثني عمليات الاستيراد مواد كمالية أخرى، حيث جلب المستوردون ما قيمته 18 مليون اورو العام الماضي من الصابون ومواد التنظيف والصيانة و5 ملايين أورو في هذه السنة، ومواد الزينة والتجميل بقيمة 98 مليون أورو، مقابل 28 مليون اورو بداية السنة، فيما بلغت الواردات من الزيوت العطرية 43 مليون اورو و15 مليون اورو منذ بداية السنة. من جانب آخر، بلغت الواردات الجزائرية من السيارات الفرنسية 392 مليون اورو العام الماضي، مقابل 233 مليون اورو خلال الفترة الممتدة بين جانفي وافريل من العام الجاري، كما تم استيراد ما يعادل 122 مليون اورو من قطع الغيار وتجهيزات السيارات العام الماضي، وبلغت الواردات خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 41 مليون أورو، فيما استوردت الجزائر ما قيمته 583 مليون اورو من المواد الصيدلانية في 2016، مقابل 132 مليون أورو خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما استوردت الجزائر من فرنسا الحبوب بقيمة 625 مليون اورو في 2016 و 128 مليون اورو في بداية 2017، ومشتقات البترول بقيمة 126 مليون اورو العام الماضي.

لطفي .ع