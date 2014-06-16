محكمة جمال الدين تؤجل القضية إلى الثامن عشر سبتمبر المقبل

وهران تفتح تحقيقا في تزوير أحفاد «حركى» لشهادات مجاهدين بتيارت

أجلت محكمة الجنح الإبتدائية بوهران،أمس، قضية القذف والتشهير التي رفعها حفيدين ل «باشاغات» و» حركى» قاموا بتعذيب مجاهدين ومقاومين جزائريين وقتل شهداء أثناء الحرب التحريرية المظفرة، بمنطقة عين كرمس بولاية تيارت، إلى تاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر المقبل. القضية رفعها حفيدو «الباشاغات» ضد المدعو «بن سمير سفيان» الذي فجر القضية منذ سنة ونصف تقريبا، والمتعلقة بأملاك أحفاد «الباشاغات» بوهران وتيارت.

أثارت القضية ضجة كبيرة على مستوى وزارة المجاهدين والمديرية العامة لأملاك الدولة، واستنادا لمصدر مؤكد أفاد «للمحور اليومي» أن المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين على مستوى ولاية تيارت تم إستدعائه كشاهد، فيما أقرالمسؤولون عن المكتب بأن الحفيدين الذين قاموا بمقاضاة المتهم، أجدادهم لهم تاريخ غير نزيه استنادا للوثائق التي نحوز على نسخة منها، حيث أكد مجاهدون بالمكتب الولائي لتيارت أن أحفاد «الحركى» تمكنوا من الحصول على وثائق على أساس أنهم أبناء لمجاهدين من خلال شهادات مزورة لهؤلاء وهي القضية المثيرة التي تحقق فيها مصالح الوزير الطيب زتوني، القضية تطورت عقب رفع كل من المدعو بن سمير سفيان ومنظمة المجاهدين لولاية تيارت تقارير وشكاوى مفادها، أن أحفاد أحد «الحركى الذين كان يسمى ب «قتال الأرواح» بمنطقة عين كرمس بولاية تيارت،قد قاموا بمقاضاتهم بعد أن قاموا برفع تقرير ضدهم وضد جدهم بأنه كان حركيا وذنبا من أذناب فرنسا الإستعمارية بقرى ومداشر ولاية تيارت، وأنه قام بتصفية عشرات من الشهداء وكان يعادي الثورة المجيدة ويقوم بنشر أخبار المجاهدين في المرابطين في الجبال، ذلك حسب مضمون الوثيقة التي تؤكد أن جدهم كان له ماضي غير مشرف وأفعال ضد ثورة التحرير المظفرة، وجاءت هذه الوثيقة على ضوء مطالبة المدير العام السابق لأملاك الدولة حيمور بالإطلاع على تاريخ جد هؤلاء بعد أن دخلوا في صراع قضائي مع عدة عائلات حول ملكية عمارة بمنطقة الكميل بوهران، هذا وقد أثار قرار مثول رئيس المكتب الولائي وأعضائه بتاريخ 27 جوان من السنة الماضية أمام محكمة تيارت بعد مقاضاتهم من قبل أحفاد «الحركى» الذي سيطر على ألاف الهكتارات والعقارات بمنطقة عين كرمس وعدة قرى ومداشر بولاية تيارت، الكثير من الغضب والإستهجان في صفوف الأسرة الثورية التي طالبت من وزير المجاهدين الطيب زيتوني والوزير الأول عبد المجيد تبون والأمين العام لمنظمة المجاهدين السعيد عبادو للتدخل عقب هذه الفضيحة حيث طالب أحفاد الحركي المسمى القايد « ع ب» مكتب المجاهدين بتيارت الإعتذار الرسمي وسحب التقرير الذي رفعوه ضدهم وضد جدهم الحركي، وهو ما إستفز المجاهدين الذين إجتمعوا مؤخرا ورفعوا تقريرا جديدا أكثر تفصيلا وسيقدمونه للنائب العام لدى مجلس قضاء وهران، تأتي هذه التطورات في هذه القضية التي إنفردت «المحور اليومي» بتفجيرها للرأي العام منذ عدة أشهر في الوقت الذي رفض رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة أية تنازلات عن الأملاك التي كان يمتلكها الأقدام السوداء بالجزائر.

أحمد بن عطية