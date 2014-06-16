250 ألف سائح جزائري دخلوا تونس في 5 أيام

سافر حوالي 250 ألف سائح جزائري إلى تونس، عبر المعابر الحدودية البرية، بداية من 26 إلى 30 جوان الماضي، وهي الفترة التي تزامنت مع عطلة عيد الفطر، كما تم إحصاء عبور 137 ألف جزائري يوميا نحو تونس عبر كامل المعابر الحدودية البرية للجزائر مع الجارة الشرقية، دون الحديث عن المسافرين إلى تونس عبر الجو، مثلما نقل أمس موقع "أنباء تونس" عن مصادر جمركية جزائرية.

وأوضح المصدر، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية التي أنجزتها مصالح الحدود بوزارة الداخلية التونسية مع مصالح وزارة السياحة، أنّ الموسم السياحي في تونس يشهد انتعاشًا معتبرًا هذا العام بالنسبة لتوافد السيّاح الجزائريين، حيث زار تونس، في الفترة من 1 جانفي إلى 30 جوان 2017، أكثر من 766 ألف سائح جزائري، أي بارتفاع قدره 2.61 بالمائة عن السنة الماضية، وهو تدفّق غير مسبوق، على حدّ تعبير الموقع.