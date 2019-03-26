الدرك يوقف عنصري دعم للإرهاب بالعاصمة وباتنة

أوقفت عناصر الدرك الوطني لكل من الجزائر العاصمة وباتنة أمس الأربعاء عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية, حسبما أفاد به بيان اليوم الخميس لوزارة الدفاع الوطني . وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار مكافحة الارهاب أوقفت عناصر الدرك الوطني لكل من الجزائر العاصمة (ن ع 1) وباتنة (ن ع 5) أمس الأربعاء 5 يوليو عنصري(02) دعم للجماعات الإرهابية". وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الشواطئ بكل من تلمسان وسيدي بلعباس (ن ع 3) تاجر مخدرات كما تم حجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 160 كلغ . ومن جهة أخرى أوقفت عناصر الدرك الوطني بأدرار (ن ع 3) مهربا كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة ب 940 لتر من الوقود كما تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتيارت ووهران.