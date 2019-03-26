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يوسف شرفة يشدد عى ضرورة الاحترام الصارم لآجال إنجاز المشاريع السكنية

  06 جويلية 2017 - 13:52   قرئ 592 مرة   0 تعليق   الوطني
يوسف شرفة يشدد عى ضرورة الاحترام الصارم لآجال إنجاز المشاريع السكنية

شدد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة اليوم الخميس بولاية ميلة على "ضرورة الاحترام الصارم" لمواعيد إنجاز المشاريع السكنية و "تفادي أي تعطيل في تسليم هذه المشاريع". وعاين الوزير خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية ورشتي بناء 400 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار لوكالة "عدل" بتاجنانت و500 سكن من نفس الصيغة بشلغوم العيد حيث دعا إلى ضرورة توفير كل الشروط المتعلقة باستلام 1400 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار و ذلك في "غضون ديسمبر المقبل" منها 400 بتاجنانت و500 بكل من شلغوم العيد وفرجيوة. 

وتلقى الوزير بشأن برنامج وكالة "عدل" التزامات من المؤسسة المنجزة لمشروع حصة أخرى ب1000 سكن من صيغة "عدل" تسليم حصة أولى قوامها 216 وحدة "قبل نهاية 2017 ". ودعا شرفة إلى منح الأولوية لهذا المشروع (1000 سكن) من أجل إتمام هذا البرنامج قبل أن يعاين خلال هذه الزيارة 12 مشروعا سكنيا بالولاية ومرفقين تابعين لقطاع التعليم العالي والبحث والعلمي. وسيشرف الوزير بعد ظهر اليوم بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان على حفل تسليم مفاتيح 50 سكنا ترقويا مدعما بفرضوة موجهة لمواطنين ببلدية سيدي مروان و296 سكنا اجتماعيا تساهمي لفائدة بلدية القرارم قوقة و60 سكنا اجتماعي تساهميا لصالح مستفيدين من بلدية شلغوم العيد.

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