اصابة 10 جنود في انقلاب شاحنة للجيش

أفضى انقلاب شاحنة للجيش الوطني الشعبي بدوار الزعالة ببلدية الولجة، 87 كلم عن عاصمة الولاية غليزان، في اصابة 10 جنود بجروح متفاوتة الخطورة، وحسب مصادر طبية فان الحادث وقع صباح اليوم في حدود الساعة السابعة وقد تم تسخير 6 سيارات اسعاف لتحويل الجرحى الى مصلحة الاستعجالات بعيادة عمي موسى، والتي عاشت حالة تأهب قصوى، وتطلب الأمر استدعاء عدد من الاطباء وشبه الطبيين من منازلهم للتكفل بالضحايا، وقد تقرر تحويل 8 مصابين لمستشفى أحمد فرنسيس بوادي أرهيو لخطورة اصابتهم،فيما تلقى بقية زملائهم الاسعافات اللازمة بالعيادة وغادرروها.