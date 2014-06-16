انقاذ تسعة بحارة من الغرق بعرض البحر

تمكن حراس السواحل بمستغانم أمس من انقاذ تسعة بحارة من الغرق كانوا على متن قارب لصيد السردين بعرض البحر قبالة بلدة بن عبد الملك رمضان شرق الولاية حسبما علم لدى حراس السواحل.

وأوضح ذات المصدر انه على اثر تلقي طلب النجدة من هؤلاء البحارة الذين كانوا على بعد 400 ميل بحري تدخل حراس السواحل وقاموا بإنقاذهم.

وقد تسبب في غرق قارب هؤلاء الصيادين شحنة السردين الكبيرة حيث ان القارب فقد التوازن وانقلب عند رفع الشباك لتفريغ الحمولة كما اشير اليه.

وقد تم تحويل البحارة الى المؤسسة الاستشفائية لبلدة سيدي لخضر.