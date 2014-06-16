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أمن خميس مليانة يحجز سلاح ناري و456 قرص مهلوس

  07 جويلية 2017 - 14:53   قرئ 196 مرة   0 تعليق   الوطني
أمن خميس مليانة يحجز سلاح ناري و456 قرص مهلوس

 تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة مليانة بولاية عين الدفلى، من  حجز سلاح ناري و 456 قرص مهلوس و93 غرام من الكيف المعالج إضافة إلى  أسلحة بيضاء تمثلت في سيف من نوع ساموراي و خنجر من الحجم الكبير، على إثر عملية مداهمة محل إتخذه مجموعة من الشبان و الفتيات وكرا للفسق و الدعارة و ترويج المخدرات .
وقائع العملية تعود، حين تحصل عناصر الشرطة على معلومات مفادها وجود مجموعة من الفتيان و الفتيات، على مستوى أحد المحلات التجارية الكائنة بحي الكاليتوس، يقومون بالترويج للمؤثرات العقلية مع استغلال ذات المكان لممارسة أفعال تتنافى مع الآداب العامة، على الفور، تم إعداد خطة عمل محكمة، أستهلت بإستطلاع المكان في سرية تامة، لتتبع بعملية مداهمة خاطفة للمحل، أين تم توقيف أربعة شبان تتراوح أعمارهم ما 22 و27 سنة ينحدرون من ذات المدينة رفقة فتاتين إحداهما تبلغ من العمر21 سنة و الأخرى قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة ، حيث أن مستغل المحل أبدى مقاومة لعناصر الشرطة محاولا إتلاف هاتفه النقال الذي كان يستعمله في إنجاز فيديوهات مخلة بالحياء، كما تم ضبط بنفس المكان أسلحة محظورة متنوعة، ناهيك عن حجز كمية من حبوب منع الحمل تمثلت  في 28 كبسولة .
 إستمرارا للتحقيق تم بناءا على إذن بالتفتيش الصادر عن نيابة محكمة مليانة الرامي إلى تفتيش مسكن مستغل المحل ، عثرت قوات الشرطة بمسكنه على سلاح أبيض تمثل في سيف من نوع ساموراي في حين كللت عملية تفتيش مسكن أحد شركائه  وحجز 486 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل إضافة إلى صفيحة من المخدرات قدر وزنها بـ 93 غرام من الكيف المعالج و سلاح ناري من الصنف الخامس تمثل في بندقية صيد كان يحوزها المعني دون ترخيص ، و مبلغ من المال يعد من عائدات المتاجرة في المواد المخدرةفي سياق التحريات المعمقة بشأن القضية بناءا على تعليمات نيابة محكمة مليانة ، توصلت قوات الشرطة إلى توقيف فتاة قاصرة تبلغ من العمر17 سنة تنحدر من ولاية تيبازة ، أثبتت التحقيقات تورطها في قضية المشاركة في ترويج المواد المخدرة ، كما شمل التحقيق أشخاص أخرين .بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات قضائية ضد المتورطين .

 مكراز الطيب

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