توقيف 6 بارونات مخدرات وحجز قنطارين من الكيف بتلمسان

أوقف عناصر حرّس الحدود بالتنسيق مع الدرك الوطني، مساء الخميس، 6 بارونات مخدرات وحجزوا 255 كلغ من الكيف المعالج، فضلا عن 18064 قارورة من مختلف المشروبات الكحولية في تلمسان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب بيان وزارة لوزارة الدفاع الوطني، فإنّ مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفوا مهرّبا وضبطوا شاحنتين و7 قناطير من مادة التبغ و10362 وحدة من مختلف المشروبات في الوادي.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب 9160 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة.