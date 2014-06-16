مدرب شباب بلوزداد يتجاوز حدود الرياضة

بادو زاكي... رياضي برتبة دبلوماسي

تكفّل بادو زاكي بمهمة الدبلوماسي المغربي الناشط من أجل إظهار بلده «ضحية» لـ«عناد» الجزائر أمام الجماهير الشعبية الرياضية، دون أن يلحق ضررا بالسلطات الرسمية لبلده، وجعل من كأس «العقيبة» هامشا طغت عليه الصبغة السياسية لطلب أراد أن يظهره «مطلبا شعبيا» بحكم البدلة «الرياضية» التي كان يمثّلها، يدري ذلك أو دون أن يدري.

في أحايين عدّة ينتزع الرياضيون المهام الدبلوماسية من السياسيين، ويداعبونها بين أرجلهم ليقذفوا بها إلى قلوب الجماهير، حتى تصير لافتة كبيرة وعريضة مكتوبا عليها «مطلب شعبي». من كان ينتظر أن يكتب الصحفيون الرياضيون عن أزمة الحدود الجزائرية-المغربية لولا المفاجأة التي أحدثها مدرب فريق شباب بلوزداد صانع أمجاد الكرة المغاربية بادو زاكي، عندما أقحم السياسة في كرة القدم، مُظهرا بلده الأمّ ضحية «عناد» الجزائر، وتجرّأ وهو يستلم كأس الجمهورية على مخاطبة الوزير الأول عبد المجيد تبون بدعوته إلى فتح الحدود. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تكون قضية الحدود الجزائرية-المغربية المغلقة منذ صيف 1994 بعيدة عن السياسة، بعكس ما قاله المدرّب لنادي شباب بلوزداد المنتهي عقده المغربي بادو زاكي، ذلك أنّ العارفين بخلفيات إغلاق الحدود يدركون جيّدا أنّها بالنسبة للجزائر مسألة كرامة، حيث لا يمكن نسيان الموقف الذي وُضعت فيه الدولة الجزائرية وشعبها سنوات الجمر، عندما كان كلّ اعتداء إرهابي في أيّ أرض من دول الجوار يُحمّل توقيعا جزائريا، هذا بالذات ما حصل مع المغرب. حدث ذلك ردّا على اتهام المغرب للمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هجوم مسلح استهدف فندقا بمراكش في أوت 1994، ثمّ قامت السلطات المغربية بفرض تأشيرة على الجزائريين بدعوى أنهم «إرهابيون»، فما كان على الجزائر حينها سوى حفظ كرامتها بغلق الحدود البرية بين البلدين، بقرار اتخذه حينها الرئيس اليامين زروال. بادو زاكي، ذلك الرجل الرياضي الذي أراد استغلال وقفته وجها لوجه أمام الوزير الأول عبد المجيد تبون، من أجل إحراج الجزائر بخصوص قضية الحدود، ليكسب تعاطف الجماهير الشعبية الجزائرية، مُظهرا أنه «لا يعلم السياسة»، أراد أن يلعب دور الدبلوماسي ويدرك جيدا أنّ ما فعله «حيلة» سياسة ببدلة رياضية، تهدف إلى تحويل مسألة الحدود إلى «مطلب شعبي» يحمله الشباب الرياضيون الذين كانوا في ملعب الخامس جويلية وخارجه من الذين تمكّن هذا الـ»البادو» من التحايل عليهم باسم «الإنسانية». وإن كان من اللباقة تقديم الشكر لبادو زاكي على المجهودات التي بذلها مع نادي شباب بلوزداد من أجل إحراز كأس الجمهورية، الذي لم يكن دون مقابل، فقد وجب تذكير «صانع أمجاد كرة القدم في شمال إفريقيا» -إن كانت نيّته «إنسانية» حقا- بالتجاوزات الفظيعة التي ترتكبها سلطات بلده في حقّ مواطنين صحراويين حلمهم نيل حقهم في تقرير المصير، والقمع الذي يمارسه الجيش الملكي في مدينة العيون المحتلة ومطاردة الطلبة الصحراويين، تجاوزات يندى لها جبين الإسلام والأمازيغية والعروبة، دون الحديث عن القمع المتوحّش في حق المواطنين المغاربة بمنطقة الحسيمة. ما قام به الرياضي المغربي خدمة لبلده ومصالح شعبه، يشبه كثيرا ما يقوم به كلّ المغاربة في كل المسائل السياسية الخارجية، حيث يتكفّلون بدور الدبلوماسيين وهم يتحلّون بثقافة واسعة ووطنية لا حدود لها، يجعلنا «نحزن» عندما نفكّر في فنانينا الذي يتمسّحون من أجل الحصول على الجنسية المغربية، وهي الجنسية التي لا تمنحهم مزايا أكثر مما تمنحهم جنسيتهم الجزائرية، مثلما فعلها الشاب خالد ويريدها الشاب «كادير الجابوني»، دون ذكر «رضا الطالياني» الذي تنصّل من مبادئ الإنسانية من أجل مصلحته الشخصية، وقد بلغ ببعضهم الهوان حدّ الركوع تحت أقدام «محمد السادس»، مثلما فعلها الشاب فضيل.

حكيمة ذهبي