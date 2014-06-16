بادو زاكي... رياضي برتبة دبلوماسي

شريط الاخبار
ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة المغرب يواصل خرجاته البهلوانية ويحمّل الجزائر مسؤولية تضاعف التهديدات الإرهابية مصالح الأمن تضع حسابات رجال أعمال لاجئين سوريين تحت الرقابة أويحيى يقرر الخروج عن صمته الحكومة تفتح ملف ركوب قوارب الموت من سواحل الجـزائر لا حجة لكم في الإضراب وأغلب مطالبكم تمت معالجتها توزيع أزيد من 6700 سكن عدل بداية فيفري عسكري سابق يشوّه جسد خطيبته بـ الأسيد بدافع الخيانة بودبوز يغيب عن تدريبات بيتيس ورحيله يتأكد إحالة ملف قضية الطفلة نهال على قضاء تيزي وزو الداربي العاصمي يحبس الأنفاس وسوسطارة أمام فرصة تعميق الفارق "السينا" يستعرض تجربة "المصالحة الوطنية" أمام برلمانيين عرب وأفارقة الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة إرهابية في برشلونة تضم 5 جزائريين المعلومات المقدمة مغلوطة والمضافات الغذائية ليست مسرطنة لهبيري يتفقد المصالح المركزية للعتاد والإمداد للأمن الوطني اعتماد 4 آلاف صيدلية بالمناطق النائية والأحياء الجديدة توزيع 05 آلاف مسكن على مكتتبي عدل1 بسيدي عبد الله وبوينان مجلس المحاسبة يحذر من استنزاف ديون المؤسسات العمومية للخزينة العمومية إحصاء 100 ألف حالة تسوس أسنان لدى التلاميذ في العاصمة الطلبة الاحتياطيون في مسابقة الدكتوراه يطالبون بزيادة عدد المقاعد المفتوحة وزارة الصحة تعلن وفاة شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات تأجيل جلسة تنصيب أعضاء مجلـس الأمة الجدد غلام الله يرافع لكتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي 3 سنوات حبسا لمستثمر جزائري هرّب مبالغ مالية لشراء عقارات بفرنسا فرنسا تحتضن يوم الجزائر لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات نفوق 3 آلاف رأس من الماشية بسبب الحمى القلاعية ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بنسبة 3 بالمائة منظمة حماية المستهلك تتحفظ على وثيقة مديرية الصحة لولاية الجلفة متعاملو الفندقة يدعون إلى التكوين للرقي بالسياحة جمع مليون طن من النفايات المنزلية و200 طن من الخبز انطلاق عملية تأكيد التسجيلات لامتحانات الباك و البيام و السانكيام الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بـ 25 ألف برميل يوميا
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بادو زاكي... رياضي برتبة دبلوماسي

مدرب شباب بلوزداد يتجاوز حدود الرياضة

بادو زاكي... رياضي برتبة دبلوماسي

  07 جويلية 2017 - 19:26   قرئ 723 مرة   0 تعليق   الوطني
بادو زاكي... رياضي برتبة دبلوماسي

تكفّل بادو زاكي بمهمة الدبلوماسي المغربي الناشط من أجل إظهار بلده «ضحية» لـ«عناد» الجزائر أمام الجماهير الشعبية الرياضية، دون أن يلحق ضررا بالسلطات الرسمية لبلده، وجعل من كأس «العقيبة» هامشا طغت عليه الصبغة السياسية لطلب أراد أن يظهره «مطلبا شعبيا» بحكم البدلة «الرياضية» التي كان يمثّلها، يدري ذلك أو دون أن يدري. 

في أحايين عدّة ينتزع الرياضيون المهام الدبلوماسية من السياسيين، ويداعبونها بين أرجلهم ليقذفوا بها إلى قلوب الجماهير، حتى تصير لافتة كبيرة وعريضة مكتوبا عليها «مطلب شعبي». من كان ينتظر أن يكتب الصحفيون الرياضيون عن أزمة الحدود الجزائرية-المغربية لولا المفاجأة التي أحدثها مدرب فريق شباب بلوزداد صانع أمجاد الكرة المغاربية بادو زاكي، عندما أقحم السياسة في كرة القدم، مُظهرا بلده الأمّ ضحية «عناد» الجزائر، وتجرّأ وهو يستلم كأس الجمهورية على مخاطبة الوزير الأول عبد المجيد تبون بدعوته إلى فتح الحدود. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تكون قضية الحدود الجزائرية-المغربية المغلقة منذ صيف 1994 بعيدة عن السياسة، بعكس ما قاله المدرّب لنادي شباب بلوزداد المنتهي عقده المغربي بادو زاكي، ذلك أنّ العارفين بخلفيات إغلاق الحدود يدركون جيّدا أنّها بالنسبة للجزائر مسألة كرامة، حيث لا يمكن نسيان الموقف الذي وُضعت فيه الدولة الجزائرية وشعبها سنوات الجمر، عندما كان كلّ اعتداء إرهابي في أيّ أرض من دول الجوار يُحمّل توقيعا جزائريا، هذا بالذات ما حصل مع المغرب. حدث ذلك ردّا على اتهام المغرب للمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هجوم مسلح استهدف فندقا بمراكش في أوت 1994، ثمّ قامت السلطات المغربية بفرض تأشيرة على الجزائريين بدعوى أنهم «إرهابيون»، فما كان على الجزائر حينها سوى حفظ كرامتها بغلق الحدود البرية بين البلدين، بقرار اتخذه حينها الرئيس اليامين زروال. بادو زاكي، ذلك الرجل الرياضي الذي أراد استغلال وقفته وجها لوجه أمام الوزير الأول عبد المجيد تبون، من أجل إحراج الجزائر بخصوص قضية الحدود، ليكسب تعاطف الجماهير الشعبية الجزائرية، مُظهرا أنه «لا يعلم السياسة»، أراد أن يلعب دور الدبلوماسي ويدرك جيدا أنّ ما فعله «حيلة» سياسة ببدلة رياضية، تهدف إلى تحويل مسألة الحدود إلى «مطلب شعبي» يحمله الشباب الرياضيون الذين كانوا في ملعب الخامس جويلية وخارجه من الذين تمكّن هذا الـ»البادو» من التحايل عليهم باسم «الإنسانية». وإن كان من اللباقة تقديم الشكر لبادو زاكي على المجهودات التي بذلها مع نادي شباب بلوزداد من أجل إحراز كأس الجمهورية، الذي لم يكن دون مقابل، فقد وجب تذكير «صانع أمجاد كرة القدم في شمال إفريقيا» -إن كانت نيّته «إنسانية» حقا- بالتجاوزات الفظيعة التي ترتكبها سلطات بلده في حقّ مواطنين صحراويين حلمهم نيل حقهم في تقرير المصير، والقمع الذي يمارسه الجيش الملكي في مدينة العيون المحتلة ومطاردة الطلبة الصحراويين، تجاوزات يندى لها جبين الإسلام والأمازيغية والعروبة، دون الحديث عن القمع المتوحّش في حق المواطنين المغاربة بمنطقة الحسيمة. ما قام به الرياضي المغربي خدمة لبلده ومصالح شعبه، يشبه كثيرا ما يقوم به كلّ المغاربة في كل المسائل السياسية الخارجية، حيث يتكفّلون بدور الدبلوماسيين وهم يتحلّون بثقافة واسعة ووطنية لا حدود لها، يجعلنا «نحزن» عندما نفكّر في فنانينا الذي يتمسّحون من أجل الحصول على الجنسية المغربية، وهي الجنسية التي لا تمنحهم مزايا أكثر مما تمنحهم جنسيتهم الجزائرية، مثلما فعلها الشاب خالد ويريدها الشاب «كادير الجابوني»، دون ذكر «رضا الطالياني» الذي تنصّل من مبادئ الإنسانية من أجل مصلحته الشخصية، وقد بلغ ببعضهم الهوان حدّ الركوع تحت أقدام «محمد السادس»، مثلما فعلها الشاب فضيل.  

حكيمة ذهبي  

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات