استقالة أكثر من 380 مناضل من الحزب العتيد

نزيف في الأفلان والأرسيدي بتيزي وزو

يعرف كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بولاية تيزي وزو نزيفا داخليا واستقالات جماعية في صفوف المناضلين بسبب الخلافات الداخلية في القاعدة النضالية، حيث إن الأغلبية من المنشقّين عن الحزبين أعلنوا التحاقهم بصفوف حزب التجمع الوطني الجمهوري، وهو بصدد التحضير لقوائم ترشيحية سيخوضون بها غمار الانتخابات المحلية المقبلة.

تعتبر الاستحقاقات التشريعية الأخيرة كالقطرة التي أفاضت الكأس وفجرت الأوضاع الداخلية في كثير من التشكيلات الحزبية بولاية تيزي وزو، حيث إن كيفية إعداد القوائم الترشيحية والأسماء التي تضمنتها والتي تم اختيارها بالاعتماد على عوامل الولاء والمحاباة للقيادة على حساب المشوار النضالي للأشخاص، أثارت سخط القاعدة النضالية وسط هذه الأحزاب التي نقلت صراعها من وراء الستار إلى العلن، وفي مقدمتها كل من حزبي الأفلان والأرسيدي، حيث توالت الاستقالات الجماعية لمناضليهما مباشرة بعد تاريخ 4 ماي الماضي، وهو النزاع المسجل بمستويات أقل في حزبي الأفافاس والأرندي. وبالنسبة للحزب العتيد، أكدت مصادر مقربة من الحزب لـ»المحور اليومي» أن عدد المناضلين الذين قدموا استقالاتهم الرسمية من صفوف الحزب بلغ إلى حد الساعة أكثر من 380 مناضل، وكلهم أعربوا عن رفضهم القاطع لسياسة القيادة الوطنية التي جددت الثقة في المحافظ والرئيس الحالي للكتلة البرلمانية للحزب سعيد لخضاري، بعد ترشيحه للمرة الثالثة على التوالي على رأس قائمة ولاية تيزي وزو رغم رفض القاعدة النضالية التي أعلنت قبل موعد التشريعيات في بيانات لها عن تنديدها بهذا الاختيار ودعت بشكل صريح القيادة الوطنية للعدول عن قرارها لكن دون جدوى، الأمر الذي تتسبب في نزيف داخلي للحزب الذي خسر مقعدين في التشريعيات الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المحليات المقبلة التي سيخوض غمارها الحزب العتيد في ثوب المنهزم مسبقا، خصوصا بعد إعلان كل المنشقين عنه الالتحاق بحزب التجمع الوطني الجمهوري، وهم بصدد التحضير لقوائم ترشيحية لدخول الانتخابات المحلية المقبلة. أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فيشهد هو الآخر نزيفا داخليا لمناضليه، إذ قدم أكثر من 50 إطارا ومناضلا استقالاتهم من صفوف الحزب، متهمين القيادة الوطنية عبر بياناتهم بالخروج عن الخط السياسي والنضالي للحزب والتنديد بالكيفية التي جرت عليها عملية إعداد القوائم الترشيحية للحزب خلال التشريعيات الأخيرة، مما يضاعف متاعب الأرسيدي في الولاية التي تعتبر معقله الأساسي في وقت سابق، خاصة بعدما وجد نفسه في مجابهة منشقيه على جبهتين، بإعلان معظمهم الالتحاق بحركة بديل المواطنية لرئيسها نور الدين آيت حمودة، فيما فضّل آخرون الالتحاق بصفوف حزب التجمع الوطني الجمهوري، مما يلوح بتغيير في الخارطة السياسية بالمنطقة خلال المحليات المقبلة قد ينهي سيطرة الأحزاب التقليدية عليها، لتعرف وجوه سياسية جديدة سواء في المجلس الشعبي الولائي أو المجالس البلدية.

أغيلاس. ب