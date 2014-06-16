أكدت أن الإجازات السنوية تحدد على مستوى كل مؤسسة صحية

وزارة الصحة تنفي تجميد العطل السنوية لعمال ومستخدمي القطاع

فندت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تجميد كل العطل السنوية لفائدة عمال ومستخدمي الصحة على اختلاف أصنافهم، مشيرة إلى أن الإجازات السنوية المعمول بها تحدد على مستوى كل مؤسسة صحية.

أوضحت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في بيان تلقت «المحور اليومي» نسخة عنه أمس، عدم وجود أي قرار لتجميد العطل السنوية لفائدة عمال ومستخدمي الصحة على اختلاف أصنافهم، وذكرت الوزارة في ذات السياق أن جدول الإجازات السنوية يحدد على مستوى كل مؤسسة صحية، أي وفق ما ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا المجال، مع ضمان استمرارية ومداومة النشاط على مستوى كل المصالح المعنية، قصد ضمان السير الحسن للعمل خلال هذه الفترة داخل المؤسسات الصحية. وبذلك تكون مصالح مختار حسبلاوي قد وضعت حدا للإشاعات المتداولة مؤخرا في جل وسائل الإعلام مجهولة المصدر حول قيامها بتجميد العطل السنوية لعمال ومستخدمي قطاع الصحة على اختلاف رتبهم وأصنافهم، والتي أثارت موجة من الغضب وسط هذه الفئة، حيث أبدت رفضها القاطع منذ الوهلة الأولى لمثل هذا القرار الذي اتخذ دون استشارتها، حيث أكد المعنيون أحقيتهم في الاستفادة من العطل السنوية المعمول بها في كل القطاعات الأخرى. من جهتهم، أرجع المتتبعون لشؤون الصحة أن ما غذى تصديق إشاعة تجميد العطل السنوية لموظفي قطاع الصحة، دون أن تقوم وزارة الصحة بإصدار بيان في هذا الشأن، هو التسيب الذي عاشه القطاع منذ عهد الوزير السابق، إضافة إلى القرارات العشوائية التي تتخذ دون استشارة المعنيين في الأمر، وبهذا تتضاعف أعباء المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير نتيجة المخلفات الموروثة منذ الفترة السابقة، التي يجب محاربتها قصد النهوض بقطاع الصحة الذي تولي له الحكومة عناية كبيرة.

نادية حدار