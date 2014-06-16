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6 نساء على رأس المجالس القضائية والمحاكم الإدارية

بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك القضاء

  07 جويلية 2017 - 19:31   قرئ 297 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك القضاء

أجرى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد حركة جزئية في سلك القضاة، مست الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية، حيث شملت الحركة تعيين 11 رئيس مجلس قضاء و14 نائبا عاما و11 رئيس محكمة إدارية و7 محافظي دولة، كما مست الحركة ترقية امرأتين إلى رئيستي مجلس و4 نساء إلى رؤساء محاكم إدارية. 

  قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحركة جزئية في سلك القضاء، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، وتأتي هذه الحركة طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب 1425 الموافق لـ 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، حيث عين رئيستي مجلس لكل من سطيف وغليزان، وتم تعيين معروف الطيب رئيسا لمجلس قضاء أدرار، وعيّن برياح خيرة رئيسة لمجلس قضاء غليزان، كما تم تعيين منصوري فتحي رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي وصابر نصر الدين رئيسا لمجلس قضاء باتنة وداود زبيدة رئيسا لمجلس قضاء سطيف، كما تم تعيين صحراوي عز الدين رئيسا لمجلس قضاء مستغانم، وعبدلي محمد رئيسا لمجلس قضاء بومرداس، وحدود محمد رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو، وعزيون محمود رئيسا لمجلس قضاء المسيلة ورحماني بن ابراهيم رئيسا لمجلس قضاء ميلة، وفهيم محمد رئيسا لمجلس قضاء غرداية . كما شملت حركة التغييرات الأمناء العامّين بـ 14 نائبا عاما في غياب كلي للنساء، حيث تم تعيين لكحل فوضيل نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة، ونحنوح ميلود نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة، وجوادي عبد الناصر نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط، وبن سونة عمر نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست، إضافة إلى تعيين بن عبد الله محمد بن لخضر نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة، ومصطفاي عبد القادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران، وأولاد مريم نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة، فضلا عن تعيين بوجمعة لطفي نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل وصولي سليم نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة. أما بالنسبة للمحاكم الإدارية فقد ترأستها 4 نساء خلال الحركة الأخيرة، فقد تم تعيين بوكراع يوسف رئيسا للمحكمة الإدارية بأم البواقي، والطاعني محمد رئيسا للمحكمة الإدارية بالجزائر، وتقية علي رئيسا بالمحكمة الإدارية بعنابة، وخمخوم يوسف رئيسا للمحكمة الإدارية بقسنطينة، وبن حاج الطاهر مليكة رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر، وبن كاشر نجية رئيسة للمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج، وحمة الربيع يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة، ومحصر آسيا رئيسة بالمحكمة الإدارية بتيبازة، ومولاي علي رئيسا للمحكمة الإدارية بعين الدفلى، وحنيفي الهاشمي عمر مليكة رئيسا للمحكمة الإدارية بعين تيموشنت، وحبيب أحمد رئيسا للمحكمة الإدارية بغليزان. وفي سياق متصل، تم تعيين دوة فاطمة الزهراء محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة، وزياني عبد الله محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم، وشلبي منصف محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، وقادري توفيق محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بخنشلة، وبن خرشي عمار محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بتيبازة، ناهيك عن تعيين بن جلول سمير الذي يشغل منصب مستشار بمجلس قضاء عين تيموشنت محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى، وعنصر مصطفى محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بعين تيموشنت. 

 أسامة سبع 

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