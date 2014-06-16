منهم من تجاوزوا سن السبعين وسجلوا أكثر من 10 مرات في القرعة

أكثر من 18 ألف جزائري يتنافسون للظفر بـ 1500 جواز حج اليوم

سيتنافس أكثر من 18 ألف جزائري يتجاوز سن كل منهم سبعين عاما من المسجلين أكثر من عشر مرات في القرعة اليوم، للظفر بفرصة لأداء مناسك الحج هذا الموسم، ضمن «كوطة» الـ 1500 جواز الإضافية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، لفائدة هذه الفئة.

يشارك أكثر من 18 ألف جزائري تجاوزوا سن السبعين ولم يسعفهم الحظ في أداء مناسك الحج اليوم، لثاني مرة في قرعة الحج الاستثنائية التي ستجرى في مقر الولايات عكس سابقاتها التي جرت بمقرات البلديات، باعتبار أن «الكوطة» الممنوحة لكل واحدة ليست كبيرة، وتباين -حسب المعلومات المتوفرة لدينا- توزيع الجوازات على الولايات والمشاركين فيها، حيث كان نصيب ولاية الجزائر 144 دفتر حج إضافي، في حين منح حجاج ولاية المسيلة في القرعة الاستثنائية 37 جوازا، مقابل 150 دفتر منح لولاية البويرة، إضافة إلى 62 دفترا خصص لمترشحي ولاية البليدة و120 لحجاج ولاية تسلمان. أما ولاية مستغانم فكان نصيبها 32 دفتر حج سيتنافس عليه نحو 362 مترشح يأملون في أن تمكنهم القرعة من زيارة البقاع المقدسة وأداء مناسك الحج، وكذلك الأمر بالنسبة لولاية الشلف التي منح لها 76 جوازا، يتنافس على الظفر بها نحو 800 شخص تجاوزوا السبعين عاما وشاركوا في القرعة لأكثر من 10 مرات حسب الشروط التي حددها الرئيس بوتفليقة- للكوطة الإضافية. وقد ضمت قائمة المشاركين في القرعة الاستثنائية لحج 2017، التي كشفت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مترشحين من مواليد الألفين زاحموا شيوخا وعجائز طاعنين في السن، رغم أن كوطة الـ 1500 دفتر الإضافية موجهة حصريا لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاما وشاركوا لأكثر من 10 مرات في القرعة، حيث سيتضح صباح اليوم إن كان سيسمح لهؤلاء بالمشاركة فيها أم أنهم سيقصون، باعتبار عدم توفر شرط السن فيهم، علما أن المصالح المعنية تكون قد حضرت قوائم المعنيين من برنامج التسجيل الإلكتروني الذي اعتمد خلال السنتين السابقتين، دون تفحصها وسحب أسماء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما.

زين الدين.ز/مراسلون