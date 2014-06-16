شرفة يطمئن مكتتبي «عدل» باستلام سكناتهم في الآجال المحددة

توزيع 300 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة

تعهّد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة بتمكين كل مكتتبي الصيغة السكنية البيع بالإيجار «عدل» الذين سددوا الشطر الأول من سكناتهم في آجالها المحددة وتسليم 300 ألف سكن بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية، وأمر الوزير القائمين على المشاريع السكنية باحترام مواعيد إنجاز المشاريع السكنية وتفادي أي تعطيل في تسليم السكنات لأصحابها.

أكد الوزير خلال زيارة تفقد ولاية ميلة على الأولوية التي تمنحها الحكومة الحالية، لتحقيق البرامج السكنية ضمن مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن أهداف برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن تتمثل في تجسيد 1 مليون وحدة سكنية في ظرف 30 شهرا في مختلف الصيغ السكنية، وأوضح شرفة بالمناسبة بأن الحكومة وضعت مخططا تهدف من خلاله إلى تسليم 300 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري 2017، مذكرا كذلك بأن كل الموارد المالية اللازمة تمت تعبئتها من أجل تسديد فواتير الأشغال بالورشات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للسكن، كما تمت إعادة بعث النشاط والعمل بالورشات السكنية.أشار الوزير كذلك إلى سياسة الحكومة في العودة القوية إلى صيغة السكن الريفي، حيث تم تمويل 75 ألف حصة للسكن الريفي في شطرها الثاني، مضيفا من جهة أخرى أن كل مواطن لديه قرار استفادة ضمن هذه الصيغة، وسيحصل على تمويل الشطر الأول من أشغال بناء سكنه الريفي قريبا، وطمأن شرفة كل مكتتبي الصيغة السكنية البيع بالإيجار»عدل» عبر كامل التراب الوطني بأن الورشات تعرف حاليا عمليات إنعاش وإعادة بعث، وأن كل مسجل دفع الشطر الأول سيحصل على مسكنه.أفاد شرفة بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية والتسيير العقاري لا ديون المقاولون أو مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز سكنات «عدل» أو السكنات العمومية الإيجارية، وذكر المتحدث أن الصندوق الوطني للسكن، دفع 134 مليار دينار على مرحلتين لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية، وقال الوزير إن تمويل السكنات في الجزائر سيستمر من الأن فصاعدا بصفة عادية، وفي سؤال حول ما إذا كان لأصحاب مؤسسات الإنجاز الأجنبية الأولوية في تسديد المستحقات، أكد الوزير أن السلطات العمومية تعالج الأمر بطريقة عادلة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجزائرية أم المختلطة أم الأجنبية، واستبعد الوزير أي حركة بمديريات السكن، مضيفا أن تقييم الإنجازات في تسيير القطاع يتم في كل سداسي بطريقة تلقائية، وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي الترقوي، طمأن شرفة أن السلطات لم تتخل عن هذا البرنامج، لاسيما أن التمويلات الضرورية لاستكماله متوفرة، ومن جهته صرح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري الذي يقود البنوك العمومية الستة المعنية بتمويل برنامج عدل والسكن الترقوي التساهمي، أن هذه البنوك قامت من قبل بتمويل برنامجين اثنين من صيغة عدل سنة 2013 و2015 المتعلقة بإنجاز 100 ألف مسكن و80 ألف مسكن على التوالي.

نبيل شعبان