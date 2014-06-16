استيراد منتوج لإخماد النيران وتركه عرضة للتلف تحت أشعة الشمس

التحقيق في تبديد الملايير في مشاريع مشبوهة بـ «سوناطراك» وهران

علمت «المحور اليومي» من مصدر رسمي أن مصالح الفرقة المالية والاقتصادية للدرك الوطني بوهران فتحت تحقيقا معمقا في العديد من التجاوزات الخطيرة والفضائح على مستوى المديرية الجهوية لتسيير المناطق الصناعية بأرزيو بوهران التابعة للمجمع الطاقوي «سوناطراك» المختصرة بـ «دريز».

أفادت مصادرنا التي أوردت المعلومة، أنّ التحقيقات مست العديد من القضايا عقب تلقيها بلاغا بوجود تجاوزات، ومن ضمنها القضية المتعلقة بصفقة لاقتناء منتوج خاص لإطفاء النيران بالمناطق الصناعية، حيث تشير المعلومات والصور التي بحوزة «المحور اليومي» إلى وجود كمية تقارب 300 وحدة تم استهلاك ما يزيد عن 35 بالمائة منها، والمنتوج يتمثل في شكل سائل، حيث تساءلت لجنة تحقيق مختصة عن وجهة هذه الكمية، لا سيما أن المنطقة الصناعية بأرزيو لم تشهد أي حريق طيلة سنتي 2014 و2015، وفي رد الإدارة على لجنة التحقيق أكدت أن نسبة 35 في المائة التي تم استهلاكها تمت في إطار التدريبات على المخاطر، حيث تم استهلاك أزيد من أربعين قارورة سعة كل واحدة مائتي لتر سعر الواحدة خمسة ملايين سنتيم، وهو ما اعتبرته لجنة التحقيق مبررا واهيا وسوء تسيير للمال العام، مرورا بالصور التي توضح وضع الكمية في ظروف حفظ غير جيدة تسببت في فسادها، ولم تبقى الأوضاع عند هذا الحد، بل امتدت إلى صفقة أخرى لاقتناء مادة لمنع الحرائق في شكل «بودرة» هذه المرة، وليس سائل وقيمة الصفقة تقدر بمليار و300 مليون سنتيم، وتشير المعلومات إلى أن مدة صلاحيتها تتراوح ما بين 25 و30 سنة، لكن عدم حفظها ضمن شروط خاصة بها، والتي يجب أن تكون بعيدة عن أي اهتزازات مع عدم تعريضها للرطوبة وأشعة الشمس، لكن إدارة المديرية وضعتها في براميل زرقاء لتكون النهاية نتيجة ذلك هي تلف الكمية التي كلفت خزينة المديرية أزيد من مليار سنتيم. من ضمن المشاريع التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني، نجد صفقة تشييد موقف خاص بمبلغ قدره 08 ملايير سنتيم، في حين بيّن أحد مكاتب الهندسة المدنية أن أقصى حد لإنجازه لا يفوق مليارين، في حين اعتبرت الصفقة غير قانونية كونها غير مطابقة للمعايير، بسبب عدم تمريرها وموافقة سلطة ضبط المحروقات عليها وهو إجراء إلزامي بمؤسسة «سوناطراك»، ناهيك عن تحقيق الدرك في فواتير استهلاك المديرية ومصالحها للوقود، حيث بلغت فاتورة استهلاك الوقود لسنة 2015 المليار سنتيم، مما يثير شكوكا حول تضخيم الفواتير، إضافة إلى قضية «براريك» بأزيد من مليار ونصف، والتي تستخدم لحماية المجمعات الصناعية الطاقوية، والتي أثبتت التحقيقات أنها غير مطابقة ولا تحتوي على الضغط اللازم، مرورا بعدم استشارة سلطة ضبط المحروقات، إضافة إلى صفقة مخبر متنقل لتحليل نوعية الهواء داخل المنطقة الصناعية لأرزيو، والتي كلفت نحو ثلاثة ملايير وخمسة مائة مليون سنتيم، والمخبر تم جلبه من مؤسسة فرنسية مختصة في البيئة، وتم استيراد المخبر سنة ألفين واثني عشر ولم يتم الشروع في تشغيله إلا بعد مرور عامين بعد انتهاء فترة الضمان، لتقرر الإدارة تشغيله وتفاجأت بوجود خلل تقني به، لتلجأ الإدارة بالمؤسسة التي تم استيراد المخبر منها وهي فرنسية الجنسية، حيث رفضت التدخل بحكم أن فترة الضمان انتهت، ناهيك عن صفقة لجلب مضخات ضخمة من قبل ممون جزائري لإطفاء النيران، حيث أن الجانب التقني لهذه الأنابيب والمضخات يؤكد على ضرورة بلوغها نسبة 15 مترا في حين أن طاقتها الأولية لا تتعدى سبعة أمتار، وفي حال تجاوزها أثناء إطفاء النيران تنفجر المضخات، مما دفع بالممون إلى نصحهم بوضع سلك معدني لتفادي ذلك، مما يشير إلى وجود سوء تسيير للمال العام وتبديده، إضافة إلى صفقة تخص جلب بدلات خاصة بعمال التدخل السريع تكلفتها 2 مليار سنتيم، والتي لم تشمل المقاييس الخاصة بالعمال، مما دفعهم إلى الاستغناء عنها. جدير بالذكر، حاولت «المحور اليومي» التواصل مع مدير المديرية قرب ميناء أرزيو الصناعي، لكن لمرتين قيل لنا بأنه غير موجود.

أحمد بن عطية