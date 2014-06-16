يستغل الأمهات العازبات ويقنعهن بالاحتفاظ بالأجنة وتجنب الإجهاض

طبيب يتزعّم عصابة لتهريب الأطفال مجهولي النسب إلى فرنسا

ستفتح محكمة جنايات العاصمة الأسبوع المقبل، ملف تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة إلى فرنسا وتسليمهم إلى عائلات مغتربة قصد التكفل بهم، والمتورط فيه 13 متهما على رأسهم طبيب عام بعين طاية سبق أن تورط في قضية إجهاض فتاة سنة 2002، أدين فيها بسنتين حبسا نافذا، وفي قضية وفاة مولود حديث الولادة في سنة 2004 التي مثل إثرها أمام مجلس قضاء بومرداس.

تتكون شبكة تهريب الأطفال من 13 شخصا من بينهم 6 نساء وفرنسي مسلم، تم تفكيكها من قبل عناصر الأمن سنة 2008، عقب التوصل إلى تورط طبيب عام يدعى «ح، خ» بعين طاية، مسبوق قضائيا لتورطه في وفاة رضيع وإجهاض الفتيات، كما تبين من خلال التحقيق أنه يملك عيادة خاصة لإجهاض الأمهات العازبات، كما آنه شكل عصابة لتهريب الأطفال مجهولي النسب بالتواطؤ مع مغترب كان يتولى مهمة تهريب الأطفال وتمكن من تهريب طفلين إلى فرنسا، وهما قاصران مجهولا الأبوين على أساس أنهما ابناه الشرعيين - حسبما تظهره بطاقة الخروج ـ، كما كان يستغل الأجنة المجهضة، بعدما يضعها في محلول خاص تمهيدا لنقلها إلى الخارج، وقام بالتكفل بالأمهات العازبات في فترة حملهن إلى غاية وضعهن، ليقوم بعدها بتسجيل المولود بالحالة المدنية إلى غاية خروجهم من الوطن بموجب كفالات يحررها موثق، وتسنَد بعدها مهمة رعاية الأطفال إلى مربية داخل منزلها الكائن بعين طاية، والتي أكدت خلال استجوابها أنهما عملت لصالح الطبيب منذ 10 سنوات، وتكفلت بما يقارب 25 طفلا، وكان الطبيب يتولى مصاريفهم إلى غاية إيجاد العائلة الكفيلة. حسب تصريحات الأمهات العازبات، فإنهن تعرضن إلى التهديد وأُرغمن على التنازل عن أطفالهن بعد الولادة بموجب كفالة مزورة محررة عند موثق لبيعهم إلى عائلة بفرنسا، وأضفن في تصريحاتهن أن الطبيب كان يمنحهن حزاما لإخفاء حملهن على أساس أن الحامل تعاني من الكيس المائي على مستوى البطن، وكشفت بذلك التحريات عن 4 حالات تم التكفل بها داخل الوطن، و4 حالات أخرى تم تهريبها إلى الخارج لتكفلها عائلة فرنسية، وخلال عملية توقيف الطبيب وشقيقته، تم استرجاع عتاد طبي خاص بأمراض النساء ووثائق إدارية رسمية، بالإضافة إلى مجوهرات عُثر عليها ملفوفة بأوراق رسمية ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، كما تم استرجاع ثلاث قصر من مسكن مربية بعين طاية، إلى جانب تحرير 12 كفالة ما بين خلال سنة 2005 و2006، بينهم 9 أطفال تم تهريبهم بطريقة غير شرعية إلى خارج الوطن، عن طريق إسناد الكفالة لمن يرغب في ذلك مقابل مبالغ مالية بمساعدة ابن موثق، وقد وجه إلى المتهمين جناية تكوين جماعة أشرار، إخفاء ونقل الأطفال عمدا، المشاركة في التزوير عن طريق انتحال شخصية الغير، وتمت محاكمتهم سنة 2013 وإدانة الطبيب بـ 12 سنة سجنا نافذا مع حرمانه من ممارسة المهنة مدة 10 سنوات، فيما أُدين ابن الموثق «س، وليد» الذي كان يحرر عقود وكالات الكفالة المزورة لإخراج الأطفال من الجزائر نحو فرنسا بـ 5 سنوات سجنا نافذا، أما عن والده فحُكم عليه بانقضاء الدعوى العمومية بعد وفاته بالسجن قبل محاكمته، كما أدانت أربعة متهمين بينهم ثلاث نساء بـ 3 سنوات سجنا غير نافذ، فيما برأت شقيقة الطبيب المدعو «خ، حياة» من روابط التهمة، أما بقية المتهمين الستة الموجودين في حالة فرار، حُكم عليهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضدهم من بينهم امرأتان. كشفت جلسة المحاكمة السابقة عن عدة تجاوزات وسلوكات لاأخلاقية ارتكبها المتهم الرئيسي وهو الطبيب (ح، خ) بعيادته الخاصة الكائنة ببلدية عين طاية شرق العاصمة، التي كانت تفتقر إلى أدنى شروط النظافة، حيث كان يقوم بترقيع غشاء بكرة العازبات مقابل الأموال والمجوهرات، ورغم أنه كان طبيبا عاما وليس مختصا في التوليد كان يرغم الأمهات العازبات على الاحتفاظ بأجنتهن بدلا من إجهاضهن، مع تحريره شهادات طبية كاذبة تُقر بإصابة الفتاة بمرض الكيس المائي لإخفاء الحمل، ويحدّد لها موعدا وهميا لاستئصال الكيس، وبعد انتهاء فترة الحمل كان يتولى عملية توليدهن، وبعد وضع الحمل كان يتركهن بشقتة الموجودة فوق عيادته للاستراحة، وكشفت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن أعن امتلاك الطبيب شقة بسانت إيتيان، كان يستعملها لتسهيل تنقلاته هناك والتكفل بالأطفال المهربين إلى فرنسا.

حياة سعيدي