انطلاق القرعة الثانية للحج للمواطنين الذين تفوق أعمارهم 70 سنة

تنطلق اليوم القرعة الاستثنائية للحج بمقرات ولايات الجمهورية للمواطنين الذين تفوق أعمارهم 70 سنة للفوز بدفتر الحج

ويشارك في هذه القرعة أزيد من 18 ألف مواطن من الذين سجلوا أنفسهم 10 مرات على الأقل لأداء مناسك الحج ولم يسعفهم الحظ في القرعة التي أجريت في 25 مارس الفارط، للحصول على 1500 دفتر حج من الحصة الإضافية التي أقرها رئيس الجمهورية لهؤلاء المواطنين

من جهة أخرى، تجوب الوطن قافلة الحج للتعريف بمناسك الحج حسب ما ذكره المدير العام لديوان الحج والعمرة، يوسف عزوزة، الذي دعا الحجاج الجزائريين إلى ضرورة المشاركة في هذه القافلة، وأوضح يوسف عزوزة أن هذه القافلة تهدف إلى تعريف الحجاج الميامين بمناسك الحج وما يستلزم عليهم القيام به في البقاع المقدسة وغيرها من الأمور التي تخص الحجاج، و دعت ولاية الجزائر الحجاج الميامين إلى ضرورة "الإسراع في تسديد تكلفة الحج على مستوى شبابيك بنك الجزائر و اقتناء تذاكر السفر من مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية"، و أشار المصدر إلى أن شبابيك بنك الجزائر ومكاتب الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة أمام المواطنين طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة