حجز الغرف وتعليق التأشيرات بعد العاشر جويلية

بوابة إلكترونية لتمكين أهالي الحجاج من متابعة ذويهم من الجزائر

ستتمكن عائلات الحجاج الجزائريين من متابعة ذويها في البقاع المقدسة انطلاقا من الجزائر خطوة بخطوة، عبر بوابة إلكترونية تعكف وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للحج والعمرة على إطلاقها قبل أول رحلة، تحت إشراف مؤسسة جزائرية مختصة، حيث لن يكون المسار الإلكتروني هذا الموسم مجرد تسجيل لمعرفة الغرفة والطابق والعمارة التي سيقيم فيها الحاج.

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس، عن اجتماع بين مختلف الفاعلين والفرقة الإلكترونية المكلفة بالتحضير لموسم الحج 2017، غدا الإثنين، لضبط آخر اللمسات المتعلقة بالمسار الإلكتروني وتجنب الأخطاء التي عرفها العام الماضي، وأضاف على هامش الحفل الختامي للموسم الثقافي 1438 بالمسرح الوطني، أن هذه الخطوة ستسمح حسبه- بوضع بوابة إلكترونية تشرف عليها مؤسسة جزائرية مختصة تسمح للجزائريين بأن يتابعوا أهاليهم في البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن المسار الإلكتروني لن يكون مجرد تسجيل لمعرفة الحجرة والعمارة والطابق الذي يقيم فيه الحاج، وإنما إعطاء إمكانية للعائلة لمتابعة قريبها، وأوضحت ذات المصالح أن من الممكن حدوث ذلك في 11 جويلية في حال انتهت التحضيرات الخاصة به، وأن هذا المسار سيكون حاضرا عبر كل مطارات الإقلاع، بعدما كان من المفروض انطلاق الحجز الإلكتروني بمجرد مباشرة بيع التذاكر من طرف الخطوط الجوية الجزائرية. وفي إطار التحضيرات الجارية لموسم حج 1438/2017، قال المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر إن العقود أبرمت والأموال ودفعت وإقامات الحجاج مضمونة، مشيرا إلى أن مراجعة كل هذه الأمور ستكون قبل 10 أيام عن انطلاق أول رحلة في الخامس أوت المقبل، وأردف أنه لم يبق سوى تكوين الحجاج على كيفية أداء مناسكهم، حيث انطلقت بداية الأسبوع قافلة «الحج المبرور» التي ستجوب الولايات لهذا الغرض، أما بخصوص مدة إقامة الحجاج فحددت هذه السنة بـ 28 يوما، حيث قال الوزير الذي يعد أيضا رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة إنها لم تتغير، في وقت ستخصص ثلاث أو أربع رحلات قصيرة للمرضى وبعض الفئات التي لا يؤذن لها بالخروج من الوطن إلا لمدة قصيرة، دون أن يفصل فيها، مشيرا إلى أن الجزائر ستفاوض الطرف السعودي العام المقبل على تقليص مدة إقامة الجزائريين في الحج والتخفيف عنهم. وحول تعليق التأشيرات، قال الوزير إنه يمكن الانطلاق فيها من الآن، باعتبار أن الأمر يقتضي شراء تذكرة السفر وحزمة الإيجار والنقل والإطعام، في وقت ينتظر فقط إعداد دفتر الحاج لدى وزارة الداخلية وتسليمها لسفارات المملكة، بعد أن ترسل إلكترونيا إلى وزارة الحج السعودية للحصول على هذه التأشيرات، علما أن المسار الالكتروني يُمكّن من منح أكثر من 10 آلاف تأشيرة يوميا. وختم محمد عيسى حديثه بأنه يتصور أن تستكمل كامل التحضيرات الخاصة بالحج شهر جويلية الجاري.

زين الدين زديغة