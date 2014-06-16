لتجنّب الفتنة بين مترشحي الدورة الأولى والثانية

الأساتذة يطالبون بتنظيم دورة استدراكية للبكالوريا سبتمبر القادم

دعت نقابات التربية الوطنية الوزيرة نورية بن غبريت إلى تنظيم دورة استدراكية للبكالوريا تشمل جميع الفئات وتكون في شهر سبتمبر لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، ولتجنب الفتنة بين تلاميذ الدورة الأولى والثانية، خصوصا بعدما فشلت الوزارة في تحديد فئة المقصيين بسبب التأخر فقط، مما أجبرها على توسيعها لتشمل فئة المتغيبين، وهو ما حذرت منه النقابات فور صدور القرار بعدم التلاعب بمضمونه، وضرورة التقيد بالفئة المعنية بالدورة.

اعتبرت نقابة «كنابست» تنظيم دورة استثنائية للبكالوريا قرارا ارتجاليا غير مدروس ومساسا بمكانة البكالوريا كمرجع علمي مجتمعي ضامن لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أنها أزمة جديدة برزت في قطاع التربية الوطنية، قبل الكشف عن تفاصيل سيناريو فضيحة تسريبات بكالوريا 2016، مضيفة أن قرار الحكومة فرض تعليمات تلغي السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء بإصداره أمر يقضي بتنظيم دورة الاستثنائية للمقصيين بسبب التأخر، وأوضحت «الكنابست» أن موقفها منذ البداية كان واضحا بخصوص رفضها لهذه القرارات المتمثلة في المساس بالسلطة البيداغوجية، ومنه السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء ويحمل القائمين على وزارة التربية الوطنية آثاره وانعكاساته الميدانية المجتمعية. أشارت النقابة في بيان لها تسلمت «المحور اليومي» نسخة منه إلى أنها سارعت فور صدور الأمر إلى التحذير من التلاعب بمضمونها، وضرورة التقيد بالفئة المعنية بالدورة، معتبرة أن أي اجتهاد فى هذا الباب أو إدخال أي تعديل أو تغيير على فئة المعنيين سيؤدي حتما إلى المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وعلى هذا الأساس كان اقتراح النقابة مسؤولا من خلال تحديد النصف الأول من جويلية 2017 تاريخا لإجراء الدورة مع توحيد تاريخ الإعلان عن نتائج الدورتين معا، وفي حال فشل القائمين على وزارة التربية الوطنية في تحديد فئة المقصيين بسبب التأخر، يجب افتكاك أمرية جديدة تتعلق بتنظيم دورة استدراكية تشمل جميع الفئات وتكون في شهر سبتمبر 2017، وحدث للأسف ما كانت تتخوف منه النقابة بالتعدي على مضمون الأمرية وتوسيعها لتشمل فئة المتغيبين والسماح لهم بالمشاركة في هذه الدورة، مما جعل الأخيرة تحذر من احتمال ظهور أزمات أخرى تمنح شرعية المطالبة بتنظيم دورة استدراكية لجميع الفئات، وشددت «الكنابست» على ضرورة تثمين المجهودات الإضافية وتضحيات الأساتذة التي تفرض تعويضا معنويا وماديا يتناسب وضخامتها وأعبائها، كما ثبتت رفضها المطلق للمساس بمكانة المدرسة الجزائرية العمومية، وكذا التلاعب بمصير الأجيال بفرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ قرارات ظرفية ارتجالية غير مدروسة. فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية والمهنية استنكرت نقابة «الكنابست» إلغاء الأمر 97/13 المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بحجج اعتبرتها النقابة غير مؤسسة، مما تسبب في فشلها في معالجة منظومة التقاعد وكان دافعا مباشرا لمغادرة الكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات عموما وقطاع التربية على وجه الخصوص، و بروز مؤشرات لتوجهات تهدف إلى المساس بمكاسب العمال وحقوقهم الاجتماعية، والتي تدفع إلى الحد من سياسة دعم مجالات الحماية الاجتماعية ومجانية التعليم والصحة، وكذا التضييق على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي وحق الإضراب مع تدعيم وتشجيع التوظيف الهش في غياب آليات تحد من الانخفاض المتواصل للقدرة الشرائية.

نبيل شعبان