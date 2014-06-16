أكدت أن وزارة البيئة ستعمل على إرساء ثقافة بيئية مستدامة

زرواطي ترافع لفرض الضرائب على مستعملي سيارات «غازوال»

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن مخطط عمل للقطاع يتضمن إجراءات صارمة ضد المتسببين في تلوث البيئة، من خلال فرض الجباية على مستعملي سيارات «غازوال»، الذي يدخل في إطار تعزيز الميزانية المحلية، إضافة إلى مباشرة التحقيقات لإحصاء النشاطات الاقتصادية التي تسبب أكبر تلوث للبيئة.

أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، خلال ملتقى إطارات القطاع الذين حضروا من كل ولايات الوطن، المنعقد بنادي الجيش ببني مسوس، أمس، أن هذا القطاع يهدف إلى تحقيق التواصل بين قطاع البيئة والطاقات المتجددة وكذا المجتمع، من خلال تكريس حق المواطن في الإعلام ضمن الإعلام المؤسساتي المكفول له الذي يجب أن يكون تقليدا، إضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ البرنامج الصيفي للقطاع بمشاركة 48 ولاية، وأن لا يقتصر على الولايات الساحلية فقط، وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن فرض الجباية على مستعملي سيارات «غازوال»، وكذا المصانع سيؤدي حتما إلى التقليل من التلوث الذي تعاني منه البيئة، وقالت «اكتشفنا من خلال التقارير المقدمة من مختلف الولايات، أن عدم تحصيل الجباية يؤثر سلبا على دخل الجماعات المحلية»، مشيرة إلى أن الجباية ستحسن الأداء والوعي، من أجل أن يعيش المواطن بكرامة ويعمل على المحافظة على البيئة، كما أن وسائل الإعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا مهما في التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة، كما كشفت فاطمة الزهراء زرواطي، عن قيامها بإجراءات مع وزارة الصناعة بهدف إيجاد حل للمصانع التي ترمي الفضلات في الطبيعة دون معالجتها، وإجبارها على معالجتها داخل المصانع، وأعلنت عن وجود مشاريع كبيرة في إطار الشراكة الأجنبية، بشرط أن يدخل المواطن في الحلقة. أكدت الوزيرة، أن قطاعها سيعمل على إرساء ثقافة بيئية مستدامة من خلال القيام بأعمال تحسيسية وتربوية استهدافية، وترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذا تطوير فروع تثمين النفايات، من خلال تجسيد وتعميم نشاطات استرجاع النفايات ورسكلتها، لتقليص الواردات واستحداث مناصب الشغل، مما يؤدي إلى إنتاج الثروات، ويعد التكوين في الطاقات المتجددة أكثر من ضروري خاصة في هذا الوقت، ونفت الوزيرة توقف العديد من المشاريع المتعلقة بتحويل المفرغات إلى حدائق، على غرار مشروع واد السمار الذي يتطلب الوقت ودراسات مخابر خاصة، وأعلنت عن القيام بـ 55 دراسة، حيث تم إنجاز 15 منها فقط، أما فيما يتعلق بغياب شرطة البيئة، فأكدت أنها موجودة وتؤدي واجبها على أحسن وجه، حيث تسجل أعلى نسبة مخلّفات في العاصمة عكس الولايات الأخرى.

نادية حدار