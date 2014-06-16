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الاستقرار السياسي والمناخ الاستثماري عوامل جذب

فريق علمي أمريكي بالجزائر لإقامة قطب لصناعة الأدوية

  08 جويلية 2017 - 20:37   قرئ 371 مرة   0 تعليق   الوطني
فريق علمي أمريكي بالجزائر لإقامة قطب لصناعة الأدوية

كشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي إسماعيل شيخون، عن حضور فريق علمي يضم خمسة مدراء مخابر بحث أمريكية للقيام بزيارة إلى الجزائر في الأسابيع القادمة، لمناقشة تفاصيل مشروع إقامة رابع أكبر مركز لصناعة الأدوية في العالم مع السلطات الجزائرية، مضيفا أن الولايات المتحدة تعوّل على المناخ الاستثماري في الجزائر لإقامة رابع أكبر مركز لصناعة الأدوية في العالم، مشيرا إلى أن المفاوضات مع مجمع «فارما» الذي يضم شركات صناعة الأدوية ومختبرات البحث والجامعات المتخصصة ما زالت متواصلة لتجسيد هذا المشروع. 

أوضح إسماعيل شيخون في تصريح لموقع قناة الحرة الأمريكية، أن فريقا علميا يضم خمسة مدراء مخابر بحث سيزور الجزائر في الأسابيع القادمة، لمناقشة تفاصيل مشروع إقامة رابع أكبر مركز لصناعة الأدوية في العالم مع السلطات الجزائرية، وأضاف شيخون أنّ الولايات المتحدة تعوّل على المناخ الاستثماري في الجزائر لإقامة رابع أكبر مركز لصناعة الأدوية في العالم، وحسب رئيس مجلس الأعمال الجزائري -الأمريكي فإن هذا المشروع سيكون الرابع من نوعه في العالم من حيث القيمتين الاقتصادية والعلمية، إذ يوجد في العالم حاليا قطب بوسطن الذي يمتد إلى قرن من الزمن، وفي المرتبة الثانية قطب دبلن الإيرلندية منذ خمسين عاما، وثالث قطب يوجد في سنغافورة منذ قرابة 30 عاما. فيما يخص المفاوضات مع مجمع «فارما» الذي يضم شركات صناعة الأدوية ومختبرات البحث والجامعات المتخصصة، أكد نفس المسؤول أنها ما زالت متواصلة لتجسيد هذا المشروع، وكانت المفاوضات حول المشروع بدأت في 2011، وتُوّجت في 2014 بتوقيع مذكرة تفاهم في سان دييغو، تتضمن إيجاد الصيغة المناسبة لبدء تنفيذ المشروع في الجزائر بالتعاون مع الجامعات والمخابر العلمية المنضوية تحت مجمع «فارما»، وفيما يتعلق باختيار الولايات المتحدة للجزائر احتضان هذا المشروع، أكد نفس المتحدث أن الأمركييين أخذوا في الاعتبار عددا من المقاييس، أهمها الاستقرار السياسي مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية والعربية، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في ظل توفر السيولة المالية، وضآلة الديون الخارجية لدى الجزائر، مضيفا في ذات السياق، أن الجزائر تتوفر على أعداد كبيرة من الطلبة المنتشرين عبر مراكز بحث وجامعات متخصصة، والذين قد يكونون المادة الرمادية الأساسية لهذا المشروع، وفي جوابه عن الأسباب التي تدفع الأمريكيين إلى الاستثمار خارج الولايات المتحدة في وقت أنّها تتوفر على قطب بوسطن هو الأكبر والأشهر عالميا في الأبحاث الخاصة بصناعة الأدوية، قال شيخون، إن مخابر البحث الصغيرة التي ستقام في الجزائر على شكل شركات ناشئة لن تكون مكلفة، كما كشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري -الأمريكي أن العديد من الباحثين الجزائريين في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أبدوا استعدادهم للمساهمة في تحقيق المشروع قائلا «وصلتني رسائل عديدة من باحثين جزائريين من مختلف بقاع العالم».  

بوعلام حمدوش 

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