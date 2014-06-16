فرع سوناطراك بولاية إيليزي

عمال قاعدة «غرد النص» يواصلون إضرابهم عن الطعام

واصل عمال قاعدة غرد النص بسوناطراك بولاية إيليزي، أمس، لليوم الثالث على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام للمطالبة بضرورة تدخل جاد من طرف المديرية المركزية للتجاوب مع جملة من الانشغالات التي قابلتها المصالح الوصية بتقديم وعود عسلية حسب قول المحتجين.

أكد ممثلو عمال شركة سوناطراك بولاية إيليزي المضربين عن الطعام، أنهم يتحملون تبعات التصعيد من موقفهم بشن إضراب مفتوح عن الطعام وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية إلى غاية تسجيل استجابة فعلية لأرضية مطالبهم التي تأتي في مقدمتها ضرورة منحهم التقاعد بعد 25 سنة من العمل مع رفع نسبة منحة المناوبة إلى 50 بالمائة، إضافة إلى احتساب الأقدمية بالأجر القاعدي الجديد، ناهيك عن ضرورة التجاوب الجاد مع المطلب الثانوي المتمثل أساسا في رفع منحة العمل الليلي إلى 20 بالمائة، مع التعويض في الساعات الإضافية منذ سنة 1997، أما في الشأن الاجتماعي، شدد ممثلو المحتجين وجوب تدخل المديرية العامة للمجمع النفطي العملاق سوناطراك، للتراجع عن قرار إلغاء العطل السنوية الصادر منذ 1997، دون الحديث عن إدخال حيز التنفيذ ما نسبته 20 بالمائة من الأجر القاعدي عن خطر العمل. في موضوع متصل، ذهب جموع المحتجين الغاضبين إلى أبعد من ذلك عندما هددوا بالزحف باتجاه قواعد ومنشءات سوناطراك بالجزائر العاصمة في حال ما لم تتحرك السلطات المعنية ساكنا للتجاوب مع ما وصفه بمطالبهم المشروعة التي تجاوزها الزمن على حد قولهم. معلوم أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، كان قد أكد على هامش زيارة ميدانية قادته الشهر الفارط إلى قطاعه بإيليزي، عن سهر مصالحه على التجاوب مع انشغالات الطبقة العاملة، بهدف تشجيعها على مواصلة العمل ورفع حجم القدرات الإنتاجية في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها قطاع المحروقات، بعد تهاوي أسعاره في البورصات العالمية.

أحمد بالحاج