إكتشاف آثار عبارة عن كتابات بأحرف قديمة ببومرداس

شريط الاخبار
الرئاسيات في موعدها القانوني ... وهؤلاء من أعلنوا ترشحهم إلى غاية اليوم الجيش الليبي يقضي على 3 قياديين من تنظيم القاعدة على رأسهم "أبو طلحة الليبي" 20 سنة سجنا نافذا لـ "صلاح أبو محمد" المكلف بالإعلام بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي تكليف رئاسي يوحي ببقاء بن صالح رئيسا لمجلس الأمة رئيس الحكومة المغربي يسقط "تودد" ملكه في الماء ويتهم الجزائر بـ"المناورة" بن غبريت تحذّر أولياء التلاميذ من مخاطر التطبيق الجديد "تيك توك" العطل المرضية كلفت صندوق الضمان الاجتماعي 1600 مليار سنتيم ربراب يعلن عن إطلاق استثمارات جديدة في تيزي وزو إنجاز مركب للبتروكيماوي بأرزيو في وهران بنوك صينية تضمن 80 بالمائة من تمويل مشروع الفوسفات المدمج الحمى القلاعية وطاعون صغار المجترات يتمددان ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة المغرب يواصل خرجاته البهلوانية ويحمّل الجزائر مسؤولية تضاعف التهديدات الإرهابية مصالح الأمن تضع حسابات رجال أعمال لاجئين سوريين تحت الرقابة أويحيى يقرر الخروج عن صمته الحكومة تفتح ملف ركوب قوارب الموت من سواحل الجـزائر لا حجة لكم في الإضراب وأغلب مطالبكم تمت معالجتها توزيع أزيد من 6700 سكن عدل بداية فيفري عسكري سابق يشوّه جسد خطيبته بـ الأسيد بدافع الخيانة بودبوز يغيب عن تدريبات بيتيس ورحيله يتأكد إحالة ملف قضية الطفلة نهال على قضاء تيزي وزو الداربي العاصمي يحبس الأنفاس وسوسطارة أمام فرصة تعميق الفارق "السينا" يستعرض تجربة "المصالحة الوطنية" أمام برلمانيين عرب وأفارقة الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة إرهابية في برشلونة تضم 5 جزائريين المعلومات المقدمة مغلوطة والمضافات الغذائية ليست مسرطنة لهبيري يتفقد المصالح المركزية للعتاد والإمداد للأمن الوطني اعتماد 4 آلاف صيدلية بالمناطق النائية والأحياء الجديدة توزيع 05 آلاف مسكن على مكتتبي عدل1 بسيدي عبد الله وبوينان مجلس المحاسبة يحذر من استنزاف ديون المؤسسات العمومية للخزينة العمومية إحصاء 100 ألف حالة تسوس أسنان لدى التلاميذ في العاصمة الطلبة الاحتياطيون في مسابقة الدكتوراه يطالبون بزيادة عدد المقاعد المفتوحة وزارة الصحة تعلن وفاة شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إكتشاف آثار عبارة عن كتابات بأحرف قديمة ببومرداس

إكتشاف آثار عبارة عن كتابات بأحرف قديمة ببومرداس

  09 جويلية 2017 - 15:55   قرئ 344 مرة   0 تعليق   الوطني
إكتشاف آثار عبارة عن كتابات بأحرف قديمة ببومرداس

عثر مؤخرا بمنطقة "ماركون" بضواحي بلدية أعفير  أقصى شرق بومرداس على آثار عبارة عن كتابات بأحرف قديمة  يرجح أن تكون بربرية  و رسومات صخرية قديمة متنوعة لحيوانات و غيرها يحتمل أن يعود تاريخها لآلاف السنين الغابرة، حسبما أفاد به اليوم الأحد مدير الثقافة بالولاية.

وأوضح فوغالي جمال الدين ل  بأن عملية الاكتشافات المذكورة تمت  بالصدفة من قبل أحد المواطنين الذي قام بإبلاغ السلطات البلدية التي بدورها  أعلمت مديرية الثقافة حيث تم على إثر ذلك إيفاد لجنة إلى المكان لمعاينة  الرسومات الحجرية المكتشفة.
وفي خطوة أولى من أجل الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الفريد الذي عثر عليه -  إستنادا إلى نفس المصدر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية- تم إدراج هذه المكتشفات و الموقع ضمن الجرد الإضافي  للموروث التاريخي و الثقافي للولاية ثم إعداد ملف مصور أرسل إلى وزارة الثقافة  من أجل عرضه على الأخصائيين لدراسته و تحديد قيمته و أهميته التاريخية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم في السنوات الأخيرة إكتشاف و العثور من طرف مواطنين  وجمعيات -على غرار جمعية "السواقي" المتخصصة في المجال -على مواقع أثرية و  آثار تاريخية هامة عبر الولاية تمثل مختلف الحضارات و الحقب التاريخية هي  حاليا في حاجة ماسة و مستعجلة للعناية والتثمين.
وتتمثل أهم هذه المواقع الأثرية و التاريخية المكتشفة التي يعود تاريخ  العثور عليها إلى السنوات الأخيرة فقط  كما لاحظته وأج في الموقع الأثري الهام  بمنطقة زموري البحري الذي ذكر بشأنه مدير الثقافة بأن "باطنه غني" بالبقايا  الأثرية.
وتم تسييج هذا الموقع  الذي يعود تاريخه إلى العهد "الفينيقي" حسب البحوث  الأولية  و يتربع على مساحة 7 هكتارات  لحمايته بعد تسجيله في قائمة الجرد  الإضافي للولاية إلا أنه إلى حد اليوم لم يعتن به و لم تجر على مستواه أي  حفريات لكشف كل محتوياته الباطنية.
كما عثرت جمعية "السواقي" من خلال أعضائها المتطوعين بمنطقة "بني حميدة "  ببلدية لقاطة على موقع أثري مهم آخر يضم أجزاء لتمثال أدمي و صحف معدنية و  بقايا فخارية و عظمية أدمية.
وبنفس البلدية، عثر أحد المواطنين على أجزاء لتمثال و قطع معدنية و بقايا  فخارية و عظام أدمية تعود لحضارات قديمة.
وبمنطقة "الإبراهيمية" بنفس البلدية  عثر أحد المواطنين عند قيامه بالحفر  كذلك على أزيد من 700 قطعة نقدية فضية نادرة بداخل قلة فخارية صغيرة الحجم  تعود للحكم الفاطمي في الجزائر في حالة "سيئة جدا" بفعل التأكل ما أدى إلى محو  بعض النقوش البارزة التي تزينها.
وبمنطقة "ورياشة" بضواحي بلدية الناصرية (شرق الولاية)  عثر مواطن آخر أثناء  قيامه بحفريات لإنجاز بناء ذاتي على قلة تحتوي علي أزيد من 900 قطعة نقدية  فضية تعود إلى الفترة "الزيرية" منقوش عليها لفظ "بولوكين عبد الرحمن".
أما بمنطقة "تيتونة " بضواحي بلدية سوق الحد  فقد عثر مواطن آخر على تحفة أثرية أخرى تتمثل في حجر مصقول ذو شكل صندوقي يعود إلى الفترة القديمة على واجهتها الأمامية نقش يمثل مشهدا للحدادة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات