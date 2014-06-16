إكتشاف آثار عبارة عن كتابات بأحرف قديمة ببومرداس

عثر مؤخرا بمنطقة "ماركون" بضواحي بلدية أعفير أقصى شرق بومرداس على آثار عبارة عن كتابات بأحرف قديمة يرجح أن تكون بربرية و رسومات صخرية قديمة متنوعة لحيوانات و غيرها يحتمل أن يعود تاريخها لآلاف السنين الغابرة، حسبما أفاد به اليوم الأحد مدير الثقافة بالولاية.

وأوضح فوغالي جمال الدين ل بأن عملية الاكتشافات المذكورة تمت بالصدفة من قبل أحد المواطنين الذي قام بإبلاغ السلطات البلدية التي بدورها أعلمت مديرية الثقافة حيث تم على إثر ذلك إيفاد لجنة إلى المكان لمعاينة الرسومات الحجرية المكتشفة.

وفي خطوة أولى من أجل الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الفريد الذي عثر عليه - إستنادا إلى نفس المصدر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية- تم إدراج هذه المكتشفات و الموقع ضمن الجرد الإضافي للموروث التاريخي و الثقافي للولاية ثم إعداد ملف مصور أرسل إلى وزارة الثقافة من أجل عرضه على الأخصائيين لدراسته و تحديد قيمته و أهميته التاريخية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في السنوات الأخيرة إكتشاف و العثور من طرف مواطنين وجمعيات -على غرار جمعية "السواقي" المتخصصة في المجال -على مواقع أثرية و آثار تاريخية هامة عبر الولاية تمثل مختلف الحضارات و الحقب التاريخية هي حاليا في حاجة ماسة و مستعجلة للعناية والتثمين.

وتتمثل أهم هذه المواقع الأثرية و التاريخية المكتشفة التي يعود تاريخ العثور عليها إلى السنوات الأخيرة فقط كما لاحظته وأج في الموقع الأثري الهام بمنطقة زموري البحري الذي ذكر بشأنه مدير الثقافة بأن "باطنه غني" بالبقايا الأثرية.

وتم تسييج هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى العهد "الفينيقي" حسب البحوث الأولية و يتربع على مساحة 7 هكتارات لحمايته بعد تسجيله في قائمة الجرد الإضافي للولاية إلا أنه إلى حد اليوم لم يعتن به و لم تجر على مستواه أي حفريات لكشف كل محتوياته الباطنية.

كما عثرت جمعية "السواقي" من خلال أعضائها المتطوعين بمنطقة "بني حميدة " ببلدية لقاطة على موقع أثري مهم آخر يضم أجزاء لتمثال أدمي و صحف معدنية و بقايا فخارية و عظمية أدمية.

وبنفس البلدية، عثر أحد المواطنين على أجزاء لتمثال و قطع معدنية و بقايا فخارية و عظام أدمية تعود لحضارات قديمة.

وبمنطقة "الإبراهيمية" بنفس البلدية عثر أحد المواطنين عند قيامه بالحفر كذلك على أزيد من 700 قطعة نقدية فضية نادرة بداخل قلة فخارية صغيرة الحجم تعود للحكم الفاطمي في الجزائر في حالة "سيئة جدا" بفعل التأكل ما أدى إلى محو بعض النقوش البارزة التي تزينها.

وبمنطقة "ورياشة" بضواحي بلدية الناصرية (شرق الولاية) عثر مواطن آخر أثناء قيامه بحفريات لإنجاز بناء ذاتي على قلة تحتوي علي أزيد من 900 قطعة نقدية فضية تعود إلى الفترة "الزيرية" منقوش عليها لفظ "بولوكين عبد الرحمن".

أما بمنطقة "تيتونة " بضواحي بلدية سوق الحد فقد عثر مواطن آخر على تحفة أثرية أخرى تتمثل في حجر مصقول ذو شكل صندوقي يعود إلى الفترة القديمة على واجهتها الأمامية نقش يمثل مشهدا للحدادة.