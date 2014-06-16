مساهل في ايطاليا بداية من الاثنين لتعميق الحوار السياسي و التعاون

يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين بزيارة الى ايطاليا تندرج في اطار " مواصلة و تعميق الحوار السياسي و التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات قوية و مكثفة" حسبما اشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاحد.

و بهذه المناسبة سيقوم السيد مساهل و نظيره الايطالي أنجلينو ألفانو ب" تقييم التعاون الثنائي تحسبا لانعقاد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الايطالي المقرر قبل نهاية السنة بالجزائر" حسب ذات المصدر.

و ستتمحور المحادثات أيضا حول "القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا الوضع في ليبيا و مالي و مكافحة الهجرة غير الشرعية و مكافحة الارهاب و التطرف العنيف اضافة الى المسائل المتعلقة بالاستقرار و الأمن في المنطقة".