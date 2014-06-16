وفاة 6 أشخاص واصابة 6 آخرون في حوادث مرور بغليزان

توفي شخصان وأصيب ستة آخرون، اليوم الأحد، بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا بولاية غليزان.

قال "عباس خام الله" المتحدث باسم مصالح الحماية المدنية، إنّ أحد الحادثين وقع فجر اليوم الأحد في حدود 05.30 سا على مستوى الطريق السيار شرق غرب ببلدية وادي ارهيو، ونجم عن اصطدام سيارة سياحية بشاحنة وتسبب في مصرع شخصين بمكان الحادث واصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

ووقع الحادث الآخر مساء السبت على مستوى الطريق الولائي رقم 13 بالقرب من المنطقة الصناعية لـ "بلعسل" نتيجة انحراف وانقلاب سيارة نفعية ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخّل أعوان الحماية المدنية لنقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد فرانسيس" بوادي ارهيو، والجرحى إلى مستشفى "محمد بوضياف" لغليزان، بينما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقين في الحادثين.