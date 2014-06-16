يستقبل رئيسي المجلس الوطني لعمادة الصيادلة و النقابة الوطنية للصيادلة

استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، اليوم الأحد بالجزائر رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة لطفي بن بأحمد و رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري، حسبما أفاد به بيان للوزارة

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء بين السيد حزبلاوي و بن باحمد يدخل في إطار "دورة اللقاءات التي يجريها الوزير مع مجموع الشركاء الاجتماعيين".وسمحت هذه المقابلة "بالتطرق إلى الخطوط العريضة للسياسة الصيدلانية المتعلقة لا سيما بخدمات الصحة و احترافية قطاع توزيع المنتوجات الصيدلانية و تحسين تدعيم الاطار في مجال الصيدلة على جميع مستويات سلسلة المنتوجات الصيدلانية"

وفي نفس الإطار، استقبل وزير الصحة وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري.وشكل هذا اللقاء "فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الحوار المسؤول على جميع المستويات في إطار تعزيز و تحسين قدرات التكفل بالصحة العمومية".و أكد ذات المصدر أن " المسائل المتعلقة بدعم دور الصيدلي تم تناولها أيضا سيما و أن هذا الأخير يلعب دور المعاون للسلطات العمومية ضمن سلسلة العلاج"