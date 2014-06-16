بيوت الله تبنى بأموال المحسنين وتسير من طرف الدولة... عيسى يكشف:

هناك محاولات لسيطرة أصحاب المال على المساجد والتحكّم في الأئمة

اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، بوجود محاولات من أصحاب المال للسيطرة على بعض المساجد، والتحكم في الأئمة، مؤكدا على ضمان تسليم مفاتيح بيوت الله التي بناها المحسنون للإدارة والانسحاب من التسيير.

شدد الوزير على أن منطق الدولة دائما يتغلب على محاولات سيطرة أرباب المال على بعض المساجد والتحكم في الأئمة، أضاف في فوروم جريدة المجاهد أمس، أن بيوت الله ستبقى تبنى بصدقات المحسنين باستثناء المساجد الوطنية، في إشارة منه إلى مساجد القطب وجامع الجزائر، وخاصة بعد انخراط رجال المال والأعمال في اللجان المسجدية، مشيرا إلى أن الكثير من المساجد التي شيدت في بعض مناطق الوطن لها طاقة استيعاب أكثر من الكثافة السكانية، كما لم ينكر أن إعانات الدولة الموجهة إلى بناء هذه الهياكل قد شحت منذ سنة 2014 غير أنها مستمرة. بخصوص الرقابة التي تمارسها الدولة على المساجد، قال المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، إن دائرته الوزارية تتحكم في الخطاب المسجدي، موضحا أن طريقة التحكم ليست إدارية ولا دكتاتورية بل تربوية، حيث تعد الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملي الخطبة على الإمام، لكن مع مراعاة المرجعية الوطنية والاعتدال والوسطية على حد تعبيره، وأضاف أن الإمام يمكنه أن يخطأ وإذا كان الخطأ جسيما فيخضع لقانون الوظيفة العمومية ويعاقب بالتنزيل من الرتبة والتحويل، وهي العقوبات التي كانت كثيرة سابقا وقلّت حاليا، كما شدد المتحدث على أن دائرته الوزارية لا تفرق بين الأئمة مهما كانت التسميات التي تطلق عليهم، حيث يعتبرون كلهم موظفين لدى الدولة ويسألون في حال الانحراف على المرجعية الدينية الوطنية، مشيرا إلى أن العيب يكمن في خروج فرسان المنابر عنها والإفتاء بما يمزق المجتمع، معلنا عن صدور مرسومين قبل نهاية عام 2018 بعد 5 سابقة ليصبح المسجد مؤطرا كليا، وحول ما روج مؤخرا حول دفن أحد الأشخاص داخل مسجد بمنطقة عين مران بولاية الشلف، أوضح وزير الشؤون الدينية، أن جثمان الإمام أحمد اليوسفي دفنت بجوار المسجد على الرصيف، وأضاف أن مصالحه قامت بالتحقيق وأرفقته بشهادات وصور للحادثة، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية لم تمنح أي تصريح لدفن الإمام داخل فناء المسجد، في وقت أمر والي ولاية الشلف بفتح تحقيق حول القضية.

خروج أول نموذج استثماري إسلامي نوفمبر القادم

كشف محمد عيسى عن خروج أول نموذج استثمار إسلامي يعود بالفائدة على الطبقات الهشة في إطار الاستثمار الوقفي، شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، وأضاف أن بعض البنوك العمومية ستموّل هذه المشاريع عبر الشباك الإسلامي الذي ستطلقه هذه المؤسسات المالية، مردفا أن وزارة الشؤون الدينية ستمد البنوك بالطاقات العملية التي تفتي وترافق خدمة الشبابيك الإسلامية .

تقليص مدة الإقامة يرفع تكاليف الحج

حول ملف الحج قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف وكذا مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أن تقليص مدة إقامة الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة لن تؤدي بالضرورة إلى تخفيض التكاليف، بل قد تدفع لرفعها، حيث إن تكلفة الإقامة لن تتقلص باعتبار أن الفنادق في مكة تؤجر في أيام الحج من 8 إلى 13 ذي الحجة بنفس تكلفة الإيواء لمدة شهر كامل، كما لن يؤدي هذا إلى تخفيض ثمن تذكرة السفر.

تسجيل طلب رفع حجاج الجزائر العام المقبل

عن كوطة الجزائر من الحجاج، أوضح يوسف عزوزة أن الجزائر ستسجل طلب رفع عدد حجاجها لأكثر من 36 ألفا العام القادم، علما أن اعتماد الـ 41 ألف حاج مرتبط بالإحصاء العام للأمم المتحدة حول عدد السكان بالجزائر المقدر بـ 41 مليون نسمة، ويأخذ في هذا الصدد حاج من كل ألف نسمة، وعليه لا بد من تسجيل الإحصاء الجديد أولا، ثم إبداء السعودية رغبتها في رفع الحصة، علما أن نسبة الحجاج الجزائريين كبار السن 65 بالمائة و35 بالمائة شباب.

السماح بحج أعضاء البعثة وإنهاء مهام 3 إطارات بسبب التقصير

بالحديث عن العقوبات التي وُقّعت على بعض أعضاء بعثة الحج الموسم الماضي، أوضح عيسى أنه تم إنهاء 3 أو 4 إطارات بسبب التقصير الراجع لمزاج شخصي أو عدم كفاءة، مع منع آخرين من المشاركة فيها العام الجاري، حيث لم يشعر هؤلاء حسب الوزير بمعاناة الحجاج، في حين تم السماح لأعضاء البعثة بالحج على غرار السنوات السابقة.

زين الدين زديغة