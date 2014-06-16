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الأساتذة المصححون في الدورة الأولى معنيون بالعملية

انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا الاستثنائية يوم 20 جويلية

  09 جويلية 2017 - 21:02   قرئ 947 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا الاستثنائية يوم 20 جويلية

اعتماد نفس الإجراءات الأمنية خلال الامتحانات وتصحيح الأوراق

سيلتحق الأساتذة المعنيون بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة البكالوريا إلى الدورة الاستثنائية يوم 20 جويلية الجاري بمراكز التصحيح على المستوى الوطني، وتشمل العملية كل الأساتذة الذين شاركوا في التصحيح خلال دورة جوان، وأكدت وزارة التربية الوطنية اعتماد نفس الإجراءات الأمنية سواء بمراكز الامتحانات أم بمراكز التصحيح، لا سيما تنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل، مع منع دخول السيارات إلى المراكز ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.

 

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية للولايات في المراسلة رقم 398 في إطار تصحيح امتحان شهادة البكالوريا الاستثنائية دورة 2017 بإخطار الأساتذة المصححين في الدورة الأولى للباكلوريا بأنهم معنيون بتصحيح أوراق الدورة الثانية في نفس مراكز التصحيح ومن الضروري تسليمهم الأمر بالمهمة للالتحاق بالمراكز يوم 20 جويلية. في ذات السياق، كشفت وزارة التربية عبر موقعها الرسمي عن جدول سير اختبارات امتحان الدورة  الاستثنائية  للمترشحين المقصيين بسبب التأخر والغياب البالغ عددهم حسب الوزارة 104036 مترشح على المستوى الوطني، وسيجتازون الامتحان عبر 299 مركز إجراء لمدة خمسة أيام، وتم الاحتفاظ بنفس التوقيت الزمني الذي اعتُمد في الدورة الأولى التي تزامنت وشهر رمضان، حيث سيكون الدخول في الفترة الصباحية على الساعة التاسعة صباحا، في حين سيجتاز المترشحون في الشعب الأدبية في اليوم الأول اختبارا في مادة الرياضيات، على أن يكون الممتحنون في الشعب العلمية والتقنية على موعد مع اختبار مادة اللغة العربية كمادة غير أساسية. انطلقت عملية سحب الاستدعاءات للمترشحين المعنيين بامتحان البكالوريا للدورة الاستثنائية  بتاريخ 04 جويلية، وتستمر إلى غاية 18 جويلية عبر الموقع الرسمي للديوان، وستتم العملية عن طريق إدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاصين بالمترشح والمستعملين في الدورة العادية، وذكر الديوان أن المعنيين بهذه الدورة الاستثنائية  هم المترشحون المتأخرون والغائبون في الدورة    العادية، وأن فترة إجراء الامتحان ستكون ابتداء من 13 جويلية إلى غاية يوم الثلاثاء 18 جويلية وفق جدول سير الاختبارات الذي سيظهر في الاستدعاء. في ذات السياق، ولضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية، اتخذت وزارة التربية الوطنية كل الإجراءات المادية والبشرية لإنجاح هذه الدورة، من بينها تقليص عدد المراكز التي تُحفظ فيها مواضيع الامتحان، وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع الامتحانات، ومراكز حفظ  المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء، وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان، ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.

نبيل شعبان

 

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