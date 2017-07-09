بعدما تحوّلت هذه الفضاءات إلى مسرح للتطرّف

حملة استهداف المرأة والاعتداء على الحريات تملأ فضاء التواصـــــــــــــــل الاجتـماعي

الجزائريون في مواجهة الغلاة ومروجي الأفكار الرجعية

تحوّلت فضاءات التواصل الاجتماعي إلى مسرح للتطرّف وخرق القوانين الناظمة لحريات الأفراد، وباتت تسوّق أفكارا رجعية لا تمتّ بصلة لثقافة الفرد الجزائري المتوارثة عبر الأجيال، وتزرع حقدا دفينا ضدّ المرأة يشكّك في شرف جميع النساء وأخلاقهنّ وتربيتهنّ، تحت منطق يطابق تماما ذلك الذي أنهى الفيلسوف الألماني حياته مؤمنا به ويخطّه في مؤلّفاته: كلّ النساء شياطين ما عدا أمّي ، مجسّدا مقولته: المرأة مصدر كل الجنون واللاعقلانية .

انتشرت منذ دخول فصل الصيف حملة تشبه كثيرا تلك التي أطلقتها مجموعة من الشبان والمراهقين العام الماضي تحت هاشتاغ هل ترضاها لأختك ، لكنّ حملة صيف 2017، تمادت أكثر بخرق القوانين الحامية للحريات من خلال قيام أشخاص بتصوير فتيات على الشواطئ ونشرها عبر صفحات فايسبوك ، وقد جاءت هذه الحملة بالموازاة مع رواج أخبار مفادها أنّ نوّابا بالمجلس الشعبي الوطني يستعدّون لسنّ مشروع قانون لمحاربة اللباس الفاضح، وانتهت بمعلومة أخرى حصلت في جامعة تبسّة، حيث يستعدّ رجال أعمال بالتنسيق مع إدارة الجامعة لتوزيع اللباس الشرعي المتمثّل في الحجاب و الجلباب على طالبات في الجامعة مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل. باعتراف خبراء وأساتذة في علم الاجتماع، عرف المجتمع الجزائري منذ العشرية الدموية تقهقرا في جانب الحريات لا سيما بالنسبة للمرأة، فقد تركت تلك السنين آثارها محفورة في أذهان الرجل تتجسّد كـ احتقار للمرأة، رغم أنّ الدين يوصي بهنّ خيرا ويعتبرهنّ شقائق الرجال. تتساقط الأخلاق والفكر تباعا أمام السطحية والمعلوماتية التي حوّلت الذهن البشري إلى مجرّد آلة واختزلت جسده في غريزة تثور بمجرّد وقوف كائن بشري من الجنس المخالف، ليصبح الإنسان غريزة تمشي. ولم تكن مسألة اللباس تشكّل عائقا بالنسبة للجزائريين، في عهد كانت الأفكار هي التي تناقش وليست المظاهر.

عندما يرمي جيل العولمة أفكار مولود قاسم في المزبلة!

يطرح الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه تساؤلات عميقة، من قبيل: أين نحن من الأفكار التي كان يزرعها العملاق المفكر الجزائري الراحل مولود قاسم نايت بلقاسم، حينما كان يُشرف على ملتقى الفكر الإسلامي سنوات الثمانينات، بحضور كبار العلماء من مشارق الأرض ومغاربها؟ أين نحن من دروسه وأفكاره التي لم يكن الهندام فيها يمثّل شيئا وكانت الفكرة والكلمة أقوى من الرصاصة؟ لماذا خرج جيل -رغم الإمكانات الضخمة التي وفّرت له سواء من الدولة أو من التكنولوجيات التي تسهل عليه التواصل وتبادل الأفكار- بهذه السطحية والجهل والسذاجة والسقوط الأخلاقي؟

كانت الجزائر سنوات السبعينات والثمانينات تحصي ملايين النساء غير المحجّبات، أما من كنّ يرتدينه فكان متمثلا في حايك تقليدي، لكنّ المرأة كانت تمثّل شريكا فعليا للرجل، لماذا اختزل بعض الرجال اليوم المرأة في اللباس؟

ولم تثبت المجتمعات العربية التي فرضت نمط لباس معيّن على النساء أنها نجحت في كبح التحرّش، بل تحوّلت إلى مجتمعات منافقة تقول ما لا تفعل، على غرار ما يحدث في المملكة العربية السعودية وإيران، بعد ثورة الخميني، التي صدّرت أفكارها الرجعية إلى الدول العربية الإسلامية، بغزو ثقافي ديني بما فيها الجزائر، بعيدا كلّ البعد عن الثقافة الدينية الجزائرية، التي كانت مع الأجيال الذهبية تنظر إلى اللبّ وليس إلى المظهر.

سيدات في البرلمان: عار وعيب أن تُختزل المرأة في اللباس

تقول السيدة يمينة مفتالي، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، وعضو في المكتب السياسي للحزب، لـ المحور اليومي ، إنّها تقف اليوم أمام أكثر مرحلة تُهان فيها المرأة الجزائرية بعد العشرية السوداء. وتضيف محدّثتنا أنّ الجزائرية التي كانت إبان سنوات الكفاح ضد المستعمر تمثّل كتف الرجل، عار وعيب أن يتمّ اختزالها من قبل أجيال الاستقلال في جسد وعورة وغريزة جنسية .

وبالنسبة لرئيسة جمعية اقرأ ، السيناتور عن الثلث الرئاسي السيدة عائشة باركي، فتعتقد أنّ مسألة اللباس ما هي سوى صورة عن تراجع سلّم القيم والأخلاق في مجتمعنا، وسجّلت أن هذا التراجع تجسّد في المرأة مثلما تجسّد في الرّجل، حيث إن شباب اليوم لا يحمل نفس أفكار شباب الأمس. وتؤكّد السيدة باركي أنّ اللباس لا يمكن تقنينه بتلك الطريقة التي يفكّر فيها البعض، بل ينبغي التفكير في إعادة الأخلاق والقيم إلى المجتمع.

لماذا يتقبّل الجزائري حسيبة شهيدة ولا يتقبّل ترقية سيدة إلى جنرال؟

صنعت الجزائر أمجاد العرب والمسلمين في التاريخ المعاصر، حيث قدّمت ملايين الشهداء والشهيدات ممّن طلّقن المنازل بالثلاث، وأبين إلاّ الموت في ساحات الشرف دفاعا عن الشرف نفسه، ولم يكن حينها فرق بين المرأة والرجل في الكفاح، ورسّخ نضال النساء أفكارا لدى الرجل الجزائري عبر السنوات بأنّ المرأة سند في البيت وخارجه، لكنّ كلّ هذه الأفكار تلاشت تدريجيا، لتصبح المرأة اليوم مجرّد جسد في نظر الجيل الحالي، ومكانها في البيت وليس خارجه. يمكن قراءة ذلك، من خلال تعليقات شبان على صفحات تتباهى بترقية النساء في المؤسسة العسكرية، وآخرها سيدة تمت ترقيتها إلى جنرال، انهالت عليها عبارات جارحة فقط لأنها امرأة.