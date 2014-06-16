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تدعو إلى فرض لباس محتشم على المصطافين

حملة استري نفسك تثير جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي

  09 جويلية 2017 - 21:02   قرئ 733 مرة   0 تعليق   الوطني
حملة استري نفسك تثير جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي

تعتبر الشواطئ الوجهة الأولى والمفضلة لملايين المصطافين الذين يحجزون أماكن لهم منذ ساعات الصباح الأولى من مختلف الفئات، وسواء كانوا من أرض الوطن أو من خارجها، يجتمع الجميع لهدف واحد وهو الاستمتاع بنسيم البحر، غير أن الشواطئ في الآونة الأخيرة تحولت إلى ملكية خاصة يفرض فيها بعض الشبان والمنحرفون على الفتيات لباسا معينا، ليتعدى الأمر ذلك، حيث تمّ مؤخرا إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار  استري نفسك! .

 

  البيكيني ،  البوركيني  و الراس كيني ... كلها مسميات أثارت جدلا واسعا ممن اعتبروا اللباس حرية شخصية وآخرون أرادوا فرض منطقهم بحجة أن لباس المرأة في الشواطئ فاضح ومثير، وقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لإطلاق حملات عديدة من جهات غير معلومة يزعم فيها أصحابها أنها تهدف إلى القضاء على لباس التبرج في الشواطئ والشوارع الجزائرية، فحملة  استري نفسك  أثارت جدلا واسعا مؤخرا، حيث علّق أحد الشبان عليها قائلا إن  لكلّ طرف كان شابا أو فتاة الحق في لبس ما يراه مناسبا له دون استفزاز أي طرف سواء كان في الشاطئ أو في الأماكن العمومية ، وأضاف قائلا إن  تقييد هذه الحرية من خلال سنّ قوانين كما يشاع في الآونة الأخيرة يعد خرقا صارخا للحريات الشخصية للأفراد وبالتالي فهي سلوكيات مرفوضة . وقد طفت موضة الألبسة التي توصف بكونها محتشمة في الشواطئ على غرار  البوركيني  و الراس كيني  التي لم تكن معلومة منذ سنوات مضت لدى الجزائريين، وقد برر البعض انتشارها بسبب قيام عدد من الشباب بالتقاط صور وفيديوهات للفتيات ومن ثمّ التشهير بهن وفضحهن عبر مواقع التواصل، ولم يأبهوا للقوانين التي قد تضعهم أمام عقوبات صارمة، لأن القانون الجزائري واضح في هذا الخصوص ولا يتسامح مع هذه السلوكات ويعاقب على التشهير والاعتداء على حرية الأفراد في أي مكان. والجدير بالذكر أن حملة  استري نفسك  سبقتها حملة  كن رجلا ولا تدع أختك تخرج بلباس فاضح  التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت ردود فعل متباينة، بين فئة مرحبة، وأخرى تراها امتدادا لخطابات سنوات التسعينات وطفو التيار  الإسلاماوي  آنذاك، في حين رأت أطراف أخرى أن أصحاب مثل هذه حملات هم أنفسهم من يقضون أوقاتا في مشاهدة أفلام إباحية، ويبحثون عن أي فضيحة لفنانة من أجل أن قضاء نزواتهم المكبوتة، مشيرين في السياق ذاته إلى أن الإسلام دعا إلى وجوب أن تكون هذه العفة روحية في قلوب وذهنيات الأفراد قبل أن تكون هذه العفة مادية ملموسة، وعلّق في هذا الخصوص أحد رواد مواقع  فايسبوك  على ذات الحملة قائلا إن  حالات التحرش بالنساء في مصر على سبيل المثال حدثت لمحجبات، فاللباس بالتالي لم يردع المتحرشين من القيام بفعلتهم، وبالتالي فإنه خير دليل على أن مفهومنا لأوامر الله ما زال بحاجة إلى مراجعة وتدقيق .

وفيما يخص قضية التشهير بلباس النساء في البحر التي تمادى وانساق وراءها البعض فقد تم التنديد بها في كثير من الأحيان من طرف المواطنين الذين باتوا يخشون الولوج للشواطئ، ودعوا السلطات الأمنية لمعاقبة دعاة هذه التصرفات ومن يقترفها، رافضين قطعا هذا الممارسات المنحرفة والدخيلة على المجتمع الجزائري.

صفية نسناس 

 

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