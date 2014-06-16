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تبون أبلغهم ببرمجتها على فوجين

15 يومــــا عطلـــــة للوزراء بداية مــــــن الفاتـــــح أوت

  09 جويلية 2017 - 21:23   قرئ 588 مرة   0 تعليق   الوطني
15 يومــــا عطلـــــة للوزراء بداية مــــــن الفاتـــــح أوت

 سمح الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، لوزراء حكومته، بعطلة 15 يوما، بخلاف ما كانوا يتوقّعونه مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، بسبب ثقل حمل هذا الجهاز التنفيذي في تشكيلته الجديدة، بسبب الأزمة المالية.

 

أبلغ الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، وفقا لمعلومات حصلت عليها  المحور اليومي ، من مصادر حكومية وزراءه في تعليمة رسمية وصلتهم يوم السبت، أنه يتعيّن عليهم تنظيم عطلهم السنوية على فوجين بداية من تاريخ الفاتح أوت المقبل، لتكون العطلة 15 يوما. لم يستفد الوزراء منذ سنوات تعود إلى أول حكومة لعبد المالك سلال في 2012، من عطلة 15 يوما، بعدما كانوا في وقت سابق يستفيدون من عطلة 21 يوما، بسبب ثقل أجندات العمل، التي تلزمهم بعدم ترك عملهم لمدة تفوق 10 أيام. لم توضّح مصادرنا، إن كان الوزراء الذين التحقوا حديثا بالحكومة بعد الانتخابات التشريعية، سيستفيدون هم أيضا من نفس العطلة، لكن الواضح أنه كذلك، ذلك أنّهم في معظمهم كانوا يشغلون مناصبا في الدولة، لم يستفيدوا من عطلتهم العام الماضي. في السياق ذاته، منحت مصالح الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر، لوزير العمل، مراد زمالي، والمدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، ليوقّعا تراخيص العطل الخاصة بالرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية الكبرى ورؤساء الدوائر والولاة. قلّصت الحكومة العطلة السنوية للمسؤولين السامين والإطارات إلى 21 يوما فقط، بدلا من ثلاثين يوما التي كانوا يستفيدون منها، حتى تضمن الحدّ الأدنى من الخدمة الذي يسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسات الكبرى والإدارات العمومية، وشرعت وزارة العمل في توقيع تراخيص الخروج في العطل السنوية منذ الفاتح من شهر جوان على أن تغلق آجال العطل في 31 من شهر أوت المقبل.

منعت الحكومة الإطارات السامية في الدولة، من الإخلاء التام لأماكن العمل، بعكس أعضاء الجهاز التنفيذي، حيث قرر رئيس الجمهورية أن تكون عطلتهم السنوية هذه السنة 15 يوما، ومنع الوزير الأول عبد المجيد تبون، وزراء حكومته أن يتركوا القطاعات التي يسيرونها شاغرة، حيث أجبرهم على ضمان السيرورة العادية للوزرات، من خلال عدم خروج مدراء الدواوين والأمناء العامين في نفس التوقيت، جاء الدور على الرؤساء المدراء العامي للمؤسسات العمومية الكبرى ورؤساء الدوائر والولاة.

حكيمة ذهبي

 

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