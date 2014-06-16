الحماية المدنية تنقذ حيين سكنيين من الانفجارات بفعل الكهرباء والغاز ببلعباس

تدخلت مصالح الحماية المدنية 03 مرات من أجل انقاذ حيين سكنيين من كارثة انفجار حقيقية على خلفية انفجارات قارورات الغاز والعدادات الكهربائية وسط صراخ سكان العمارات واغماءات وسط النساء، كما تدخلت فرقة الغطاسين لانتشال سيارة من وادي مكرة وانقاذ اصحابها من موت محقق. فعلى مستوى حي 150 مسكن بسيدي الجيلالي تدخل عناصر الحماية لاخماد قريق احدى قارورات الغاز ومنع انفجارها باحدى العمارات وسط هول السكان وصياح الاطفال والنسوة والاغماءات دون تسجيل أية ضحايا، كما نجحت ذات الفرقة من أجل أخماد حريق مس 08 عددات كهرباء وتسبب في حالة هلع وسط سكان عمارات حي 150 سكن باتار بسيدي بلعباس. من جهة أخرى تدخلت فرقة الغطاسين التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس من أجل إخراج سيارة من واد مكرة بالمكان المسمى الطريق الولائي رقم 37 الرابط بين بلد يتي سيدي إبراهيم وزروالة محطمة من الأمام ولم تسجل أية ضحية بعد انقاذ أصحابها.

م بن ترار