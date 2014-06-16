المديرية العامة للأمن الوطني توظف 482 مستخدم شبيه

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، عن فتح مسابقات خارجية لتوظيف "مستخدمين شبهيين"، وحددت آخر أجل لإيداع ملفات المشاركة في المسابقات بـ 20 يوما ابتداءا من تاريخ اشهار المسابقة.

أوضحت المديرية العامة في بيان لها أن المسابقة مفتوحة لتوظيف حاملي شهادتي الماجيستر والليسانس أو شهادة مهندس دولة والشهادات المعادلة لها، وقدّرت عدد المناصب المفتوحة بـ 482 منصبا موزّعا على عدّة تخصصات بينها ادارة، اعلام آلي، البيطرة، الطب النفسي وغيرها.

ويشترط في المتقدمين لإجراء المسابقة اثبات المستوى التعليمي، مع حيازة المترشح على شهادة حسب التخصّص الذي اختاره، وأوضح المصدر، أنّه يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة قبل تعيينهم، أن يثبتوا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها.

أما المسابقات على أساس الشهادة، فتتطلب من المترشحين احضار شهادة العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، على أن تؤشر عليها هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص.



