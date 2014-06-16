الدخول الجامعي للطلبة الجدد 17 سبتمبر

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين برزنامة التسجيلات الأولية والنهائية و إعادة التوجيهات المسموح بها لحاملي شهادة البكالوريا الجدد للسنة الجامعية 2017-2018 على ان يكون الدخول الجامعي للطلبة الجدد يوم 17 سبتمبر المقبل.

و أوضح بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن مرحلة التسجيلات الأولية وتأكيدها وتوجيه الطلبة عن طريق الخط حددت من 01 إلى 16 أوت بينما حددت مرحلة التسجيلات النهائية على مستوى المؤسسات الجامعية من 05 إلى 14 سبتمبر.و في هذا الصدد أوضحت الرزنامة --حسب بيان الوزارة --أن التسجيلات الأولية وتأكيدها حدد من 01 إلى 05 أوت حيث تبدأ مرحلة معالجة الرغبات من 06 إلى 11 أوت و هو يوم الإعلان عن نتائج التوجيهات.في حين حددت مرحلة إجراء المقابلات والاختبارات يومي 12 و13 أوت على ان تكون التسجيلات الأولية لفائدة الحالات المبينة في الفقرة 2.2 (الحالات (ب) (ج) (د) من المنشور الوزاري رقم 01: من 14 إلى 16 أوت 2017.أما مرحلة التسجيلات النهائية على مستوى المؤسسات الجامعية فستكون من 05 إلى 14 سبتمبر وعليه فقد حددت ايام اجراء تغييرات التوجيه المسموح بها ومعالجتها من تاريخ 05 إلى 09 سبتمبر.و ستكون مرحلة التسجيلات النهائية بالمؤسسات الجامعية من 10 إلى 14 سبتمبر أما الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر حسب ما أكده ذات المصدر.كما تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم أبواب مفتوحة على المؤسسات الجامعية من 26 إلى 05 أوت وستفتح الأرضية المخصصة لطلب الإيواء بالنسبة للطلبة الجدد يوم 16 أوت .