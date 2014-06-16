مساهل يكشف عن اجراءات استعجالية لوقف نزوح الافارقة

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة بصدد "اتخاذ إجراءات استعجالية" للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، الذي تقف وراءه "شبكات منظمة"، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت "تهدد الأمن الوطني".

وقال مساهل للصحافيين، على هامش الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما"، أن الجزائر "تتابع عن قرب ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا يعتبرونها كوجهة"، مؤكدا أن الحكومة بصدد "اتخاذ إجراءات استعجالية لأن وراء هذا النزوح الكبير توجد شبكات منظمة" والظاهرة أصبحت "تهدد الأمن الوطني".