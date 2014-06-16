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شدد على التنسيق أكثر مع هيئة دربال في المحليات

بدوي يقرّ بتسجيل نقائص في التشريعيات

  10 جويلية 2017 - 21:12   قرئ 422 مرة   0 تعليق   الوطني
بدوي يقرّ بتسجيل نقائص في التشريعيات

أقرّ وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بوجود نقائص تمّ تسجيلها في الانتخابات التشريعية الماضية، مشددا على ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة.

 

عقد الوزير بدوي اجتماعا مع إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية صبيحة أمس، كأولى الخطوات التحضيرية للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها شهر نوفمبر أو أكتوبر المقبلين. واعترف وزير الداخلية في حديثه مع إطارات الوزارة بوجود نقائص تمّ تسجيلها في الانتخابات التشريعية الماضية، مؤكّدا وفق بيان صادر عن دائرته الوزارية عقب الاجتماع أنّه  في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقبلة يلتزم بالعمل سويا مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارها شريكا حقيقيا . ودعا نور الدين بدوي إلى لقاء على أعلى مستوى مع الهيئة العليا، وإلى العمل على تحضير لقاء خلال الأيّام القليلة المقبلة، لتقديم المقترحات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وسير العملية لاستدراك النقائص.

كما ألحّ الوزير فيما يتعلق بهذا الشأن على ضرورة العمل سويا والاستماع إلى المقترحات والتنسيق، من أجل  دراسة كل الجوانب حتى نكون في الموعد ، مؤكدا أن  الهدف الأسمى يتمثل في شفافية الانتخابات وإنجاحها، مثلما أكده القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية . في ملف التنمية المحلية، أكد الوزير أن التنمية والجباية المحلية يعتبران أولوية الأولويات، داعيا إلى ضرورة المرافقة والمتابعة حتى تكون مناطقنا الداخلية أقطابا اقتصادية حقيقية، خلاقة للثروة. أما بخصوص ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا وعن مشروع قانون ولايات الجنوب فدعا بدوي إلى تحضيره في أقرب الآجال، تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، على أن يعرض بعد ذلك على الحكومة.

ولدى تطرقه إلى موضوع الوثائق البيومترية وتسهيل الإجراءات الإدارية فقد قدمت مشاريع جديدة واعدة سترى النور قريبا، تصب مباشرة في خدمة المواطن، علاوة على ما تم تحقيقه، داعيا إلى تعميم الشباك الموحد على المستوى الوطني، على أن تكون بداية التجربة من بلديات العاصمة. وبشأن ترتيبات موسم الحج لهذه السنة والعملية الأخيرة الخاصة بالحجاج الذين تفوق أعمارهم سن 70 عاما، أكد الوزير مواصلة الجهود والتكفل الأحسن بحجاجنا الميامين وتوفير كل الوسائل الضرورية داخل الوطن وبالبقاع المقدسة، إداريا وماديا، خاصة بالنسبة للمسنين، بغية تمكينهم من أداء مناسكهم في أحسن الظروف.

حكيمة ذهبي

 

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