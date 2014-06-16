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بعد إقالة الفدرالي السابق وتعيين مرشح عن حزب العدالة في تشريعيات 2012

مناضلو الأفافاس يطالبون بانتخاب فدرالي جديد للحزب في تيزي وزو

  10 جويلية 2017 - 21:22   قرئ 370 مرة   0 تعليق   الوطني
مناضلو الأفافاس يطالبون بانتخاب فدرالي جديد للحزب في تيزي وزو

أثار قرار إقالة السكرتير الأول لفدرالية جبهة القوى الاشتراكية بولاية تيزي وزو، وتماطل القيادة الوطنية في انتخاب خليفة له استياءً وسط القاعدة النضالية، خصوصا في ظل التعامل بالقانون الداخلي للحزب وتعيين المكلف بالعضوية رئيسا بالنيابة لفدرالية تيزي وزو، باعتباره مترشحا سابقا في حزب العدالة لرئيسه جاب الله خلال تشريعيات 2012.

 

حسبما علمته  المحور اليومي  من مصادر مقربة من بيت  الأفافاس  بتيزي وزو، فإن الأوضاع السائدة حاليا داخل بيت  الأفافاس  لا تنبئ بخير، خصوصا بعد حملة التصفية التي تعتزم القيادة الوطنية إجراءها وسط صفوف إطارات ومناضلي الحزب قبل الانتخابات المحلية المقبلة، لاسيما في ظل ورود أصداء ومخاوف من أن تكون هذه القرارات مبنية على مواقف شخصية الهدف منها تسوية حسابات فردية بعيدا عن الأسباب الأخرى ولا تمت بصلة للقانون الداخلي للحزب، وهو الوضع الذي قد يتأزم من وقت إلى آخر، لاسيما عقب تماطل الهيئة الرئيسية في برمجة تاريخ انعقاد المجلس الفدرالي لولاية تيزي وزو من أجل انتخاب خليفة الفدرالي السابق  فريد بوعزيز  الذي تمت إقالته بداية شهر جوان المنصرم بتهمة عدم استشارة القيادة الوطنية حول تقديم شخصية محمد مصلى مترشحا لتعويض رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد كلالاش المنتخب لعهدة برلمانية خلال تشريعيات 4 ماي. في سياق آخر، أفادت ذات المصادر أن بروز تيار يؤيد فكرة عودة الفدرالي المقال الذي يحظى بدعم قوي من قبل القاعدة النضالية إلى منصبه السابق إنصافا له، قد يزعزع استقرار أقدم حزب معارض بالمنطقة المحسوبة عليه سياسيا عشية تنظيم الانتخابات المحلية، خصوصا بعد تصعيد الهيئة الرئاسية للحزب من عقوباتها المسلطة على السكرتير الأول لفدرالية الحزب، وإقدامها على تجميد كافة نشاطاته السياسية إلى غاية إحالته على لجنة تسوية النزاعات للفصل في قضيته، بما فيها عضويته بالمجلس الوطني، بدليل عدم توجيه دعوة إليه للمشاركة في أشغال الدورة المرتقب تنظيمها بتاريخ 14 جويلية الجاري. من جهة أخرى، ذكرت مصادرنا أن إجهاض سياسة القيادة الحالية بدأ نطاقه يتسع وسط القاعدة النضالية لاسيما بعدما اكتفت بتعيين رئيس جديد بالنيابة لفدرالية تيزي وزو، عملا بالقانون الداخلي للحزب الذي يُقرّ بأن المكلف بالعضوية في هياكل الحزب هو الأولى بترؤس فدرالية الحزب في كثير من الحالات بما فيها الإقالة رغم أن الأخير يعتبر من أحد مترشحي حزب العدالة لرئيسه جاب الله في تشريعيات 2012 وجاء في المرتبة الثالثة، وقد انخرط في صفوف الأفافاس مباشرة بعد محليات 2012.

أغيلاس. ب 

 

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