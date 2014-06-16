بوادر الانفراج تلوح في الأفق

مجلس وزاري لإلغاء قرار تحفيزات الصيادلة

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، مسعود بلعمبري، عن لقاء سيعقده المجلس الوزاري هذا الخميس، لمناقشة قرار إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، لا سيما فيما تعلق بهامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا، وأعرب عن تفاؤله عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الصحة الذي وصفه بالمثمر جدا.

أعلن النقابة الوطنية للصيادلة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أمس، عن تنظيم الوزارة الأولى هذا الخميس، مجلسا وزاريا، من أجل دراسة الملف المطروح حاليا حول التحفيزات التي أمر بها رئيس الجمهورية فيما يخص الدواء المصنع محليا وصرفه من طرف الصيدلية، وأعرب مسعود بلعمبري، في ذات السياق، عن تفاؤله عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الصحة مختار حسبلاوي، حيث قال كان اللقاء مثمرا جدا ونحن متفائلون خاصة بعد تبليغ الرسالة للوزير الأول عبد المجيد تبون ، وأكد من جهة أخرى، أن وزارة الصحة طمأنت بتكفل الوزارة الأولى بالملف، وكشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، عن لقاء عمل سيجمع ممثلي النقابة هذا الإثنين، بوزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، لدراسة قرار إلغاء هامش ربح الصيادلة المقدر بـ 20 بالمائة عن ترويج وبيع الأدوية الجنيسة المحلية بهدف ترقية الإنتاج المحلي، ويتبع اللقاء بجلسة عمل تقنية مع مديرية الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، معربا في هذ الشأن عن تفاؤله بتكفل السلطات بهذا الملف. للإشارة، فقد التقى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسورمختار حسبلاي، الأحد، برئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين رفيق مرسلي وقدم رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين، عرضا شاملا لآفاق التصنيع لأعضاء الجمعية، بموجب الشراكة مع مخابر أجنبية للتصنيع في الجزائر والتصنيع الكامل للأدوية الأساسية ، مذكرا بالقيود المفروضة في مجال تنظيم تحديد هامش الأسعار، حيث طمأنه وزير الصحة بالدعم الكامل للسلطات العمومية التي تعمل على ترقية صناعة الأدوية محليا وتوفير جميع الظروف التي تسمح بتعزيز القدرات الوطنية في الإنتاج الصيدلاني.

نادية حدار