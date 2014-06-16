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بالتنسيق بين الدرك ووزارة التربية

مخطط أمني خاص لتأمين الامتحانات الاستثنائية لشهادة البكالوريا

  10 جويلية 2017 - 21:27   قرئ 338 مرة   0 تعليق   الوطني
مخطط أمني خاص لتأمين الامتحانات الاستثنائية لشهادة البكالوريا

وضعت قيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ومصالح الأمن الأخرى مخطط خاص، من أجل إنجاح مجريات امتحانات الدورة الاستثنائية للبكالوريا المزمع إجراؤها ابتداءا من يوم 13 إلى غاية يوم 18 من الشهر الجاري، من خلال توفير أحسن الظروف الأمنية لهذا الموعد.

وضعت ذات المصالح تشكيلات عملياتية ثابتة ومتحركة حيز الخدمة، بإقحام وسائل بشرية ومادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، عن طريق تعزيز تشكيلات أمن الطرقات للدرك الوطني عبر مختلف الطرق الوطنية والولائية والبلدية، قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات، من خلال توفير الأمن لمراكز الامتحانات والأماكن المحاذية لها الموجودة بإقليم الإختصاص، وكذا مرافقة وحماية توزيع مواضيع الامتحانات من مديريات التربية إلى مراكز الامتحان، وكذا عبر الرحلات الجوية المنتظمة إلى المراكز الموجودة بالمناطق الصحراوية والجنوب الكبير، وكذا تأميـن ونقل أوراق الأجوبة من مراكز الامتحانات إلى مراكز الإغفال، ثم إلى مراكز التصحيح الكائنة بإقليم الاختصاص.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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