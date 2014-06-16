منهم 482 عون شبيه في مختلف التخصصات

1680 منصب شغل جديد في صفوف الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقات توظيف أعوان شرطة وملازمين أوائل إضافة إلى أعوان شبيهين، حيث تمس المسابقة الشبان خريجي الجامعات وذوي المستوى النهائي وكذا أصحاب الشهادات الأخرى، حيث سيتم توظيف أزيد من 1680 شخص، ومن بين هذه المناصب 482 خاصة بالمتحصلين على شهادات: مهندس دولة، تقني سامٍ، ماجستير، ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو ما يعادلها، وكذا شهادات الطب في تخصصات مختلفة.

أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن المسابقة مفتوحة لتوظيف حاملي شهادتي الماجيستر والليسانس أو شهادة مهندس دولة والشهادات المعادلة لها، وقدّر عدد المناصب المفتوحة بـ 482 منصب، موزّعة على عدّة تخصصات، من بينها إدارة، إعلام آلي، بيطرة، طب نفسي وغيرها. وحدّدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الشروط لتوظيف العمال الشبهيين ، وتتعلق بإثبات المستوى التعليمي، وأن يكون المترشح حائزا على الشهادة حسب التخصّص الذي اختاره. وأضاف البيان أنّه يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة قبل تعيينهم أن يثبتوا وضعهم تجاه الخدمة الوطنية بشهادة مصادق عليها. أما المسابقات على أساس الشهادة، فيجب فيها على المترشحين إحضار شهادة العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، على أن تؤشر عليها هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص. وتشمل هذه العملية اختصاصات مختلفة، على غرار: مهندس دولة في الإعلام الآلي، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الموارد المائية، مهندس دولة في السكن والعمران، مهندس معماري، مهندس دولة في الأشغال العمومية، تقني في الأشغال العمومية ومهندس دولة في الإحصاء، كما تضم عملية التوظيف التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني تخصصات أخرى، هي شعبة الإدارة العامة، منها المترجم والترجمان، متصرف رئيسي ومتصرف، وكذا شعبة التوثيق والمحفوظات، شعبة الرياضة، شعبة الصحة ومنها طبيب عام، ممارس أخصائي مساعد ونفساني وشعبة البيطرة، كما تخص هذه العملية المتعلقة بمسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين الشبيهين عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف، حيث تشمل تخصصات مثل عامل مهني من المستوى الأول إلى المستوى الرابع، عون الخدمة من المستوى الأول إلى المستوى الثالث، فئة الحراس وسائقي السيارات من المستوى الأول ومن المستوى الثاني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف وتكوين ملازمين أوائل للشّرطة ذكورا وإناثا، لسنة 2017، وهي المسابقة التي كانت قد أعلنت عنها ذات المصالح في بيان لها، وتدخل ضمن جملة المسابقات التي تطلقها هذه الأخيرة كل سنة. وتضمّن البيان مجموعة الشروط التي لابد أن تتوفر في المترشح الذي سيشارك في المسابقة، حيث اشترطت المديرية العامة للأمن الوطني أن يتراوح سن الراغب في المشاركة بين 22 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر، وأن يكون متحصّلا على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة.