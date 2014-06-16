1680 منصب شغل جديد في صفوف الأمن الوطني

شريط الاخبار
انتشار كارثي للحمى القلاعية والطاعون ونفوق 4000 رأس في انتظار اللقاح تضارب في الأرقام حول خفض إنتاج النفط الجزائري سيلاس لصناعة الإسمنت تصدر 30 ألف طن من الإسمنت التكتل النقابي يشلّ كل المؤسسات التربوية اليوم ويهدد بإضراب مفتوح بدوي يرد على رواد الفيسبوك ويؤكد أن كلمته أُخرِجت عن سياقها مخططات عملياتية من قبل مصالح الأمـن لمحاربة ظاهـرة الحرقة التنسيقية الوطنية للجان مساندة سيفيتال تدعو لمسيرة يوم 5 مارس تنصيب مجلس الأمة في تركيبته الجديدة قريبا أي أدوار يلعبها اللواء غديري؟ 20 مريضا يستفيدون من مفاصل اصطناعية كاملة للورك والركبة بغرداية إجراء الرئاسيات في موعدها دليل على استقرار الجزائر منذ عشريتين بن فليس يسحب استمارات الترشح للرئاسيات الجيش يوقف 20 مهاجرا في تلمسان وتمنراست بن صالح يدعو لضبط أولويات التكامل الاقتصادي العربي مصارع يقتل شخصا اقتحم مسكن شقيقته بحسين داي سوفاك تطلق تخفيضات جديدة على سيارة غولف تصل إلى 30 مليونا منتجات فلاحية جزائرية تغزو المراكز التجارية الخليجية قبل شهر و10 أيام ... لأول مرة ملامح رئيس الجزائر المقبل غير واضحة! الحكومة تستمع لآراء الخبراء والمختصين للحد من ظاهرة "الحرقة" جون نوفال يؤكد أن منتقديه لا يعرفونه ويحملون "أحقادا تاريخية" بن غبريت تثمن "التحوير البيداغوجي" ومدى مساهمته في الإصلاحات التربوية مصالح الأمن تطيح ببارونات تهريب المخدرات وتوقف 23 تاجرا الجزائر الأسوأ عالميا في تدفق الأنترنت بسبب "داتا سنتر" السردين بـ 700 دينار والأسماك البيضاء والحمراء على صفيح من نار مسيرة مليونية لمساندة "ربراب" يوم 5 مارس المقبل بتيزي وزو استمرار القبضة الحديدية بين بن غبريت والتكتل النقابي شبكات تُهرب أسلحة حربية عبر الحدود وتُوجهها لعصابات الإجرام الرئاسيات في موعدها القانوني ... وهؤلاء من أعلنوا ترشحهم إلى غاية اليوم الجيش الليبي يقضي على 3 قياديين من تنظيم القاعدة على رأسهم "أبو طلحة الليبي" 20 سنة سجنا نافذا لـ "صلاح أبو محمد" المكلف بالإعلام بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي تكليف رئاسي يوحي ببقاء بن صالح رئيسا لمجلس الأمة رئيس الحكومة المغربي يسقط "تودد" ملكه في الماء ويتهم الجزائر بـ"المناورة" بن غبريت تحذّر أولياء التلاميذ من مخاطر التطبيق الجديد "تيك توك" العطل المرضية كلفت صندوق الضمان الاجتماعي 1600 مليار سنتيم ربراب يعلن عن إطلاق استثمارات جديدة في تيزي وزو إنجاز مركب للبتروكيماوي بأرزيو في وهران بنوك صينية تضمن 80 بالمائة من تمويل مشروع الفوسفات المدمج الحمى القلاعية وطاعون صغار المجترات يتمددان ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. 1680 منصب شغل جديد في صفوف الأمن الوطني

منهم 482 عون شبيه في مختلف التخصصات

1680 منصب شغل جديد في صفوف الأمن الوطني

  10 جويلية 2017 - 21:25   قرئ 555 مرة   0 تعليق   الوطني
1680 منصب شغل جديد في صفوف الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقات توظيف أعوان شرطة وملازمين أوائل إضافة إلى أعوان شبيهين، حيث تمس المسابقة الشبان خريجي الجامعات وذوي المستوى النهائي وكذا أصحاب الشهادات الأخرى، حيث سيتم توظيف أزيد من 1680 شخص، ومن بين هذه المناصب 482 خاصة بالمتحصلين على شهادات: مهندس دولة، تقني سامٍ، ماجستير، ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو ما يعادلها، وكذا شهادات الطب في تخصصات مختلفة.

 

أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن المسابقة مفتوحة لتوظيف حاملي شهادتي الماجيستر والليسانس أو شهادة مهندس دولة والشهادات المعادلة لها، وقدّر عدد المناصب المفتوحة بـ 482 منصب، موزّعة على عدّة تخصصات، من بينها إدارة، إعلام آلي، بيطرة، طب نفسي وغيرها. وحدّدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الشروط لتوظيف  العمال الشبهيين ، وتتعلق بإثبات المستوى التعليمي، وأن يكون المترشح حائزا على الشهادة حسب التخصّص الذي اختاره. وأضاف البيان أنّه يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة قبل تعيينهم أن يثبتوا وضعهم تجاه الخدمة الوطنية بشهادة مصادق عليها. أما المسابقات على أساس الشهادة، فيجب فيها على المترشحين إحضار شهادة العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، على أن تؤشر عليها هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص. وتشمل هذه العملية اختصاصات مختلفة، على غرار: مهندس دولة في الإعلام الآلي، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الموارد المائية، مهندس دولة في السكن والعمران، مهندس معماري، مهندس دولة في الأشغال العمومية، تقني في الأشغال العمومية ومهندس دولة في الإحصاء، كما تضم عملية التوظيف التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني تخصصات أخرى، هي شعبة الإدارة العامة، منها المترجم والترجمان، متصرف رئيسي ومتصرف، وكذا شعبة التوثيق والمحفوظات، شعبة الرياضة، شعبة الصحة ومنها طبيب عام، ممارس أخصائي مساعد ونفساني وشعبة البيطرة، كما تخص هذه العملية المتعلقة بمسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين الشبيهين عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف، حيث تشمل تخصصات مثل عامل مهني من المستوى الأول إلى المستوى الرابع، عون الخدمة من المستوى الأول إلى المستوى الثالث، فئة الحراس وسائقي السيارات من المستوى الأول ومن المستوى الثاني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف وتكوين ملازمين أوائل للشّرطة ذكورا وإناثا، لسنة 2017، وهي المسابقة التي كانت قد أعلنت عنها ذات المصالح في بيان لها، وتدخل ضمن جملة المسابقات التي تطلقها هذه الأخيرة كل سنة. وتضمّن البيان مجموعة الشروط التي لابد أن تتوفر في المترشح الذي سيشارك في المسابقة، حيث اشترطت المديرية العامة للأمن الوطني أن يتراوح سن الراغب في المشاركة بين 22 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر، وأن يكون متحصّلا على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات