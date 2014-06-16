انطلاق التسجيلات الأولية في الفاتح من أوت

الدخول الجامعي للطلبة الجدد يوم 17 سبتمبر

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، برزنامة التسجيلات الأولية والنهائية وإعادة التوجيهات المسموح بها لحاملي شهادة البكالوريا الجدد للسنة الجامعية 2018-2017، على أن يكون الدخول الجامعي للطلبة الجدد يوم 17 سبتمبر المقبل.

أوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة التسجيلات الأولية وتأكيدها وتوجيه الطلبة عن طريق الخط حددت من 01 إلى 16 أوت، بينما حددت مرحلة التسجيلات النهائية على مستوى المؤسسات الجامعية من 05 إلى 14 سبتمبر.

في هذا الصدد، أوضحت الرزنامة -حسب بيان الوزارة - أن التسجيلات الأولية وتأكيدها حُدد من 01 إلى 05 أوت، حيث تبدأ مرحلة معالجة الرغبات من 06 إلى 11 أوت وهو يوم الإعلان عن نتائج التوجيهات، في حين حُددت مرحلة إجراء المقابلات والاختبارات يومي 12 و13 أوت، على أن تكون التسجيلات الأولية لفائدة الحالات المبينة في الفقرة 2.2 من المنشور الوزاري رقم 01 من 14 إلى 16 أوت 2017، أما مرحلة التسجيلات النهائية على مستوى المؤسسات الجامعية، فستكون من 05 إلى 14 سبتمبر، وعليه حُددت أيام إجراء تغييرات التوجيه المسموح بها ومعالجتها من تاريخ 05 إلى 09 سبتمبر، وستكون مرحلة التسجيلات النهائية بالمؤسسات الجامعية من 10 إلى 14 سبتمبر، أما الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر ـ حسبما أكده ذات المصدر ـ كما تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم أبواب مفتوحة على المؤسسات الجامعية من 26 جويلية إلى 05 أوت، وستفتح الأرضية المخصصة لطلب الإيواء بالنسبة للطلبة الجدد يوم 16 أوت .