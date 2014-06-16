انتهازيون خرقوا تعليمة المجانية

بدوي يعلن الحرب على مافيا الشواطئ

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بتطبيق القانون وفرض عقوبات صارمة ضدّ الانتهازيين الذين خرقوا تعليمات الولاة بخصوص مجانية الشواطئ وتوعّد بإجراءات عقابية.

استهجن نور الدين بدوي، بعض التصرّفات التي يقوم بها انتهازيون ، من خلال خرق تعليماته الخاصة بمجانية الشواطئ، بعدما وجد المواطنون أنفسهم يدفعون مقابل دخول الشاطئ، وقال الوزير في اجتماعه بإطارات الوزارة صبيحة أمس، إنّه ورغم ما تشهده بعض شواطئ الولايات لتطبيق القرارات وتجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها، غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا أكبر وعملا صارما، مشددا على ضرورة تجنيد كل الآليات الإدارية والقانونية والرقابية والعقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الإطار ، مشددا على ضرورة تحريك آلة القانون ومعاقبة المتسبّبين في ذلك، وكذا تكثيف عمل لجان التفتيش علنا وسرّا، خاصة أن الأمر يأتي بعد التعليمات الواضحة التي أبرقت إلى الولاة، وكانت الحكومة أعلنت عشية انطلاق موسم الاصطياف عن ضمان مجانية الشواطئ لكافة العائلات، مع توفير الكراسي والطاولات والمظلات الشمسية مجانا، لكن العائلات الجزائرية لا زالت تعاني من الأسعار الخيالية التي يفرضها فريق من السماسرة على طول الشواطئ، رغم التحذير من ظاهرة الاستئجار العشوائي في الشواطئ والمضاربة في مواقف السيارات التي وصل ثمنها إلى 200 دج، كما تحدث الوزير بالمناسبة عن اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة التظاهرات والقوافل الثقافية، مبرزا أن تعليمات الوزير الأول تأتي في سياق تجسيد الأهداف التي أنشأت من أجلها والمتمثلة في إنشاء فضاء ترفيهي ثقافي على المستوى الوطن، خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزامن مع العطلة المدرسية، وهو الأمر الذي يسمح بتجسيد هذه القوافل في كل ربوع الوطن.

حكيمة ذهبي