للمطالبة بالإسراع في وتيرة الإنجاز

المستفيدون من سكنات أفنبوس في وقفة احتجاجية

نظّم العشرات من المستفيدين أمس، من مشروع سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وقفة أمام مقر المؤسسة، لمطالبة مسؤولي الصندوق بضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع السكنية.

أقدم العشرات من المستفيدين من مشروع سكنات الصندوق الوطني، أمس، لمعادلة الخدمات الاجتماعية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الكائن بحي قاريدي بالعاصمة، وكان من بين الحاضرين مستفيدون طاعنون في السن، راجين من مسؤولي الشركة الإسراع في وتيرة الإنجاز التي وصلت إلى أطوار متقدّمة، لكن المستفيدين عبّروا عن استيائهم من التأخر في تكملة التهيئة الخارجية التي تتطلب حسبهم- مدة قصيرة جدا لو حضرت نية السلطات في الإفراج عن المشروع.

تجدر الإشارة، إلى أن موقع السحاولة يحتوي على 1007 مستفيد، اكتتبوا سنة 2004، وكان من المفترض أن يتسلموا سكناتهم شهر جوان 2016.

للتذكير، فإن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفنبوس ، أقر في وقت سابق شروطا وإجراءات جديدة للاستفادة من إعانة 50 مليونا سنتيم الموجهة لأصحاب السكنات الريفية، كما قلص قيمة الإعانة بإدراج إعانتين جديدتين بـقيمة 15 و20 مليون سنتيم بدلا من 50 مليون، للذين تتراوح نسبة الأشغال في سكناتهم ما بين 70 و90 بالمائة.