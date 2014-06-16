وفاة طفلة دهستها سيارة في حادث مرور بإيليزي

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها بعدما دهستها سيارة في حادث مرور خطير وقع مساء الإثنين ببلدية إيليزي حسب ماعلم لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث بحي الوئام بعاصمة الولاية أين قامت سيارة سياحية بدهس الطفلة "ه.و" البالغة من العمر عامين مما أدى إلى وفتها بعين المكان واصابة جدتها التي كانت ترافقها في قطع الطريق بجروح على مستوى الرأس حسب المصدر ذاته.

لتتدخل بعدها مصالح الحماية المدنية لإجلاء الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية " تارقي وانتيميضي " ونقل الجريحة لمصلحة الإستعجالات بذات المؤسسة الصحية وفق نفس المصادر.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.